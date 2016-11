Die „Vinothek“ am Rathausplatz in Weitra hat einen neuen Betreiber: Arnold Nöbauer, der auch Pächter des Restaurants „Arnold’s 19th hole“ am Golfplatz ist, will das Lokal in die Zukunft führen.

Die Vinothek war unter Pächter Willi Hentsch ein gut- und gernbesuchtes Abendlokal in Weitra. Nach dessen Übernahme des Gasthauses Waschka, über die die NÖN ausführlich berichtete, war das Lokal zuletzt geschlossen. Nun wird es mit Pächter Arnold Nöbauer unter Mithilfe von Paul Rosiny (Golf-Pro in Ausbildung) neu eröffnet. Dazu haben sie mit dem 11.11. um 11.11 Uhr auch schon ein magisches Datum gefunden.

„Das Lokal bleibt genau so, wie es bisher war“, verspricht Nöbauer. Geöffnet soll es donnerstags bis samstags, jeweils ab 17 Uhr sein. Mit eingeschränkten Öffnungszeiten wird das Restaurant am Golfplatz während des Winters betrieben (donnerstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr), einzig im Jänner und Februar bleibt es geschlossen.