Im ehemaligen Sparmarkt Becker-Irrschik, der Ende März schloss, wird neues Leben einkehren: Im November wird das neue Geschäft „Sonnseit‘n Alpaka“ eröffnen. Dafür verantwortlich zeichnen Harald Vogler, Bürgermeister in Bad Großpertholz, und seine Gabi, die die Alpakas in Abschlag züchtet und betreut.

Produkte mit Gütesiegel aus Peru

„Wir haben 50 Quadratmeter der insgesamt 500 m 2 großen Geschäftsfläche angemietet“, sagt Vogler. Hier soll ein Geschäft mit Waren, die allesamt aus Alpaka-Wolle erzeugt werden, entstehen – und davon gibt es viele.

Aus der Wolle der eigenen Alpakas, die am Sonnseit‘nhof in Abschlag mit großem Engagement und viel Liebe gezüchtet werden, werden Decken, Pölster, Schuheinlagen und seit Neuestem auch Strickwolle produziert. Aus Peru werden zudem von einem Partnerbetrieb, der mit Güte- und Fairtrade-Siegel ausgezeichnet ist, Kleidung und Accessoires aus feiner Alpakawolle importiert. Dieses Sortiment wird im neuen Geschäft angeboten.

„Im Sonnseit‘nhof bleiben die Zentrale und ein Verkauf, in Weitra soll einfach ein viel größeres Sortiment angeboten werden, für das wir zuhause keinen Platz haben“, betont Vogler.

Geschäft wird um 40.000 Euro umgebaut

Der Schritt wurde von der Familie genau überlegt: Die Alpakas, die vor fünf Jahren in den Sonnseit‘nhof gekommen sind, fühlen sich sehr wohl. Damals waren es drei Tiere, jetzt gibt es bereits vier Junge, die am Hof zur Welt gekommen sind, und insgesamt 15 Alpakas. Die Besucher, die zu diesen aus den südamerikanischen Anden stammenden Kamelen kommen, werden immer mehr, auch die Nachfrage nach Produkten aus Alpaka-Wolle – das „Vlies der Götter“ wird von der Qualität her gleich nach Seide und Kaschmir genannt – steigt.

Das neue Geschäft könnte auch für die Stadt Weitra eine Bereicherung werden: „Das Sonnseit‘n Alpaka ist das erste Alpaka-Geschäft in Niederösterreich und überhaupt erst das Dritte österreichweit“, weiß Vogler, der selber – soweit es geht – die Geschäfte führen will, anfangs mit einem Mitarbeiter (geringfügig). „Es gibt aber die Option auf eine Geschäftserweiterung. Wir wollen mit Bedacht wachsen und machen sicher keinen bestehenden Betrieben in Weitra Konkurrenz“, nennt Harald Vogler seine Ziele.

Seine Gabi bleibt in Abschlag, kümmert sich um die Alpakas, die „Schule am Bauernhof“ und die tiergeschützte Intervention für Kinder und Erwachsene. „Wir haben mit den Alpakas eine Nische gefunden, mit der wir die Landwirtschaft der Eltern weiterführen können. Es war ein Wagnis, das sich gelohnt hat“, sind sich die Voglers einig.

Gestartet wird in Weitra voraussichtlich Mitte November, auf alle Fälle aber zu den Weitraer Adventtagen. Bis dahin wird die Geschäftsfläche adaptiert, ausgemalt, mit neuen Fußböden und Möbeln versehen. An die 40.000 Euro werden dafür in die Hand genommen.