Fest verankert im Bundesheerwesen ist die Kuenrin gerkaserne Weitra als größte Lehrkompanie und erste Kaserne in Österreich mit der neuen Soft- und Hardware am Führungssimulator. Auch Kasernenkommandant Reinhard Bachner kann sich freuen: Er wurde in der Vorwoche zum Oberstleutnant befördert.

Die Lehrkompanie, die dem Kommando des Panzerstabsbataillon 3 in Mautern unterstellt ist, ist die größte und auch kursstärkste Lehrkompanie Österreichs. „Heuer gab es zahlreiche Kurse für Offiziers- und Unteroffiziersanwärter, darunter auch einige, bei denen das Kaderpersonal für Auslandseinsätze in Bosnien und im Kosovo vorbereitet worden ist“, betont der frischgebackene Oberstleutnant Bachner. Auch auf Inlandseinsätze in Sachen „Migration“ wurden die Soldaten vorbereitet, an internationalen Übungen wurde im Rahmen der EU-Battlegroup in der Schweiz, in Deutschland und in Tschechien teilgenommen.

Von der Telefonzelle zum Smartphone

Als erste der sechs Lehrkompanien in Österreich hat jene von Weitra mit der neuen Kaderanwärter-Ausbildung gestartet. Bachner: „Personen, die bei ihrer Musterung angeben, als Unteroffizier oder Offizier beim Heer arbeiten zu wollen, werden jetzt in zwei Kurseinheiten in Weitra komplett ausgebildet. Derzeit läuft erstmals diese erste Kurseinheit mit 120 Teilnehmern. Teil zwei beginnt im März mit 80 Teilnehmern. Dann kommen die Absolventen als fertige Wachtmeister zur Truppe.

Für die Lehrkompanie in Weitra wird Personal gesucht. Daher werden jetzt über das AMS Werbemaßnahmen gestartet. „Wir brauchen an die zehn Gruppenkommandanten“, sagt Bachner.

Das Team des Führungssimulators, das zur Landesverteidigungsakademie gehört, hat stressige Wochen hinter sich. Es wurde neue Hard- und Software installiert. Somit ist der Weitraer Führungssimulator Vorreiter in Österreich und auch einer der ersten in Europa, der mit der ganz neuen Software arbeiten kann. „Ein Mitarbeiter von uns meinte, dass wir von der Telefonzelle zum Smartphone gewechselt haben“, erklärt Bachner diesen „Quantensprung“.

Alle Übungen, darunter jetzt auch Terrorangriffe, sind nun realer am Computer abrufbar. Mit den höheren Detailierungs- und Leistungsdarstellungen und besserem Kartenmaterial können zum Beispiel auch das Wetter, die Stimmung in der Bevölkerung oder die Altersstruktur einer Stadt eingespielt werden. „Bei Evakuierungen spielt das eine große Rolle“, betont der Kasernenkommandant.

„Bis August haben wir 33 Lizenzen zur Verfügung, ab September können wir dann im Vollbetrieb loslegen“, weiß Bachner. Die Nachfrage an Übungen am „Füsim“ ist jedenfalls ungebrochen groß. „2017 sind wir komplett ausgebucht, es stehen auch vier große Brigadeübungen an. Zu Übungen von Blaulichtorganisationen soll es dann 2018 kommen.“