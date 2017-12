"Ohrenklick" - macht Leselust hörbar!.

Einen spannenden Vormittag erlebten die Schüler der 3. Klasse VS Weitra am Montag in der Bücherei beim Workshop "Ohrenklick".

Dabei waren die Kinder selber Radioreporter, durften ihren Mitschülern Fragen zum Buch "Das Wirr-Wusel-Orchester" stellen und Rätsel lösen. Sie hatten sichtlich Spaß dabei.