Die Pflastersteine, die bei der Sanierung der Langen Gasse verlegt werden, sorgen nicht bei allen Anrainern in Weitra für Wohlwollen. „Die Gemeinde hat das bereits am 5. Oktober entschieden. Wir Anrainer wurden erst am 10. Oktober davon informiert“, wandte sich ein Weitraer nun an die NÖN. Er befürchtet, dass das Pflaster im Winter viel schneller als der Asphalt vereisen würde, die darauf fahrenden Autos viel lauter werden und auch das Gehen oder das Fahren mit Kinderwagen oder Rollstühlen erschwert werden.

„Jetzt sind aber die Pflasterungsarbeiten fast fertig. Ich will nur mitteilen, dass nicht alle Anrainer mit dieser Gestaltung einverstanden sind“, so dieser Anrainer.

Mit dieser Kritik wandte er sich auch an Bürgermeister Raimund Fuchs (ÖVP). „Es tut mir leid, wenn es jemand nicht gefällt. Diese Kritik müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber eines ist sicher: Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. Unser Ziel war und ist es, den Altstadtcharakter zu erhalten“, so Fuchs.

Die Planung sei mit einem profunden Fachmann erfolgt, dabei entschied man sich eben auf die Fahrbahnpflasterung mit den asphaltierten Teilflächen daneben. Diese Gestaltung reicht von der Alten Apotheke bis zur Fleischgasse – also rund 70 Meter. „Damit endet auch optisch der Bereich der Altstadt“, erklärt Fuchs. Ab der Fleischgasse bis zum Kordik-Platz gibt es nur mehr Asphalt.

Baustelle bis erstes Adventwochenende

„Die Gestaltung der Langen Gasse war durch die vielen Niveauunterschiede nicht einfach. Wir sind aber überzeugt, dass wir etwas Schönes zustande gebracht haben“, so Fuchs.

Beendet wird die Baustelle in der Langen Gasse und am Dr. Kordik-Platz noch bis zum ersten Adventwochenende. Dann sind der neue Kanal, die neue Wasserleitung und auch die Lichtwellenleitungen verlegt und die Fahrbahnoberfläche wieder hergestellt. Für die Sanierung nimmt die Stadtgemeinde Weitra 600.000 Euro in die Hand, es musste wie berichtet auch ein Kredit aufgenommen werden.