Platzmangel ist der Grund auch für die bislang dritte Übersiedelung des Fachgeschäftes „Walala“ am Weitraer Rathausplatz. Kerstin Gall, seit Juni verheiratete Weißenböck, geht nämlich in den ehemaligen Sparmarkt Becker und will auch als „Nahversorgerin in der Altstadt“ aktiv werden.

„Ich arbeite mich über den Rathausplatz“, meint Weißenböck. Begonnen hat sie 2009 mit dem „Walala“ am unteren Rathausplatz (Reblaus), kam ein Jahr später ins aktuelle, 80 m 2 große Geschäft inklusive Lager vis-à-vis des Rathauses. Jetzt platzt dieses aus allen Nähten. „Der größere Teil des ehemaligen Sparmarktes war noch frei, und so werde ich jetzt die Nachbarin von der Boutique Sonnseitn-Alpaka, die natürlich bestehen bleibt“, so Weißenböck.

Im neuen, rund 300 m 2 großen Standort wird derzeit fleißig saniert und adaptiert. Los gehen soll es nach Möglichkeit noch vor dem Sommer, sagt Weißenböck, die im Oktober ihre zweite Tochter zur Welt gebracht hat: „Da gibt es derzeit noch etwas andere Prioritäten, aber meine Pläne werde ich demnächst umsetzen.“ Und davon gibt viele. „Das Walala bekommt vier Standbeine“, verrät sie. Diese sind die Erweiterung des Walala, die neue Funktion des Nahversorgers, die „Walalateria“ mit Kaffee und dem bewährten Natureis – neu auch mit Schanigarten – sowie Spezialbiere.

„Dirndl-Bier“ wird vor allem Frauen schmecken

„Ganz besonders freue ich mich auf das rosafarbene und sehr leichte Dirndl-Bier, das vor allem den Frauen schmecken wird“, sagt sie. Im Nahversorger will sie ausgewählte Produkte, Regionales und Biologisches anbieten: „Ich will auch, so gut es geht, verpackungsfrei werden. Milchprodukte, Bio-Babynahrung, Obst und Gemüse werden das Angebot abrunden.“

Kerstin Weißenböck, die weiterhin das Walabad beim Hausschachenteich führen wird, wird außerdem für besondere virtuelle und geschmacksvolle Führungen mit Filmen, Rezepten und Verkostungen sorgen. „Kosten Sie sich durch das Waldviertel“ bietet sie für Gruppen bis zu 25 Personen an. „Das wollte ich schon vor neun Jahren machen, aber da war kein Platz. Jetzt soll es das für Mohn, Whisky, Karpfen usw. geben“, verrät Weißenböck.

Für die Neuerungen in den nächsten Monaten kann sie auf ihre zwei engagierten Mitarbeiter bauen. Diese müssen dann vermutlich um mindestens zwei Kollegen aufgestockt werden.