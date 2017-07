Alles drehte sich am vergangenen Wochenende wieder um Hopfen und Malz in der ältesten Braustadt Österreichs. Höhepunkt beim Weitraer Bierkirtag war wieder die Wahl der Hopfenprinzessin: Unter 13 Kandidatinnen wurde Kathrin Fessl aus Weitra zur Hopfenprinzessin gekürt, Hopfenbotschafterinnen sind ex aequo Nicoleta Ienea und Gabi Steiner, Vize-Hopfenprinzessin ist Lisa Dangl, den dritten Platz teilen sich Mariella Gesperger, Denise Tüchler, Nicole Mürwald, Annabelle Nissl, Melanie Haumer, Tereza Cavarovic, Julia Berger, Ulrike Buchinger und Sabrina Mikscha.

Im Duell der Hopfenritter setzte sich unter zehn Kandidaten Christian Winkler vor Dominik Hofer und Roman Harbich durch.

