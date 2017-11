Auch im Gmünder Bezirk sorgen bald wieder Weihnachts- und Adventmärkte für festliche Stimmung. Höhepunkt des Advents im Bezirk Gmünd ist neben den Adventtagen in Weitra der Adventmarkt am Gmünder Hauptplatz, der heuer dank des Feiertages am 8. Dezember gleich über drei Tage (bis zum 10. Dezember) gehen wird. Dabei wird es heuer auch einen Weltrekord geben: Organisator Thomas Breit und der Schremser Ballonkünstler Manfred Zwettler wollen – passend zum Motto „Stadt der Engel“ – den größten Luftballon-Engel der Welt entstehen lassen.

Der Engel soll aus 3.600 Luftballons gefertigt werden und fünf Meter hoch sein. Gemeinsam mit zehn Helfern wird Zwettler insgesamt zwölf Stunden am Riesen-Engel arbeiten. Zunächst war geplant, das gesamte Projekt „live“ auf dem Gmünder Stadtplatz durchzuziehen, aus Temperaturgründen wird nun aber eine Unterkonstruktion in einer Halle produziert. Erst die Endarbeiten steigen am Hauptplatz. Dabei dürfen dann Kinder mithelfen und sich am Rekord-Versuch beteiligen.

„Für die obersten Teile des Engels werden wir auch ein Gerüst oder einen Hubsteiger brauchen“, verspricht Breit eine spektakuläre Aktion, die von der Interessensgemeinschaft „Echt Gmünd“ getragen und von der Stadtgemeinde unterstützt wird. Die Fertigstellung des Rekord-Engels soll im Zuge der Eröffnung am 8. Dezember, 14 Uhr, erfolgen. Je nach Wetter soll der Engel dann bis zu einer Woche den Stadtplatz zieren.

Größeres Angebot mit 30 Ausstellern

Auch mit dem breitgefächerten Angebot der rund 30 Aussteller will Breit zur 29. Auflage des Marktes zahlreiche Gäste – auch in Südböhmen erfreut sich der Markt zunehmender Beliebtheit – nach Gmünd locken. „Wir punkten besonders damit, dass sich der Platz dank der schönen Dekorierung der Stände, den Engelflügeln beim Eingang und dem alten Rathaus von seiner romantischen Seite zeigt“, so Breit. Weiter punkten will man mit einem Gutscheinheft – erstmals mit einem Gewinnspiel, bei dem es Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 600 Euro zu gewinnen gibt.