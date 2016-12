Der Sportplatz als SCHportplatz, die Stadtgemeinde als SCHtadtgemeinde oder das Shopping als SCHopping: Elf Jahre, nachdem eine Agentur die Stadt Schrems mit der – danach jahrelang sehr kontroversiell diskutierten – „SCH“-Werbelinie beglückt hat, schüttelt die Granitstadt die Dachmarke im Lauf des kommenden Jahres ab.

„Wir sind mit dem SCH lange Jahre in aller Munde gewesen“, sagt Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ). Man müsse aber mit der Zeit gehen. Und heute sei es zentrales Anliegen, die große Vielfalt dessen aufzuzeigen, was einfach zur Gemeinde dazugehört, sagt Harrer. Dazu sei die neue Dachmarke „Kultstadt Schrems“ nun die beste Lösung: „Unterwasserreich, Kunstmuseum, Hoftheater oder unsere Baumhäuser sind Kult. Heini Staudinger ist Kult. Unsere Betriebe sind Kult.“ Frächter Erik Meindl trägt mit einer eigens gestalteten Lkw-Plane bereits das Image der „Kultstadt Schrems“ in die Welt hinaus.

SCHrems mutiert gerade, wie Karl Harrer erklärt, in einem längeren Prozess zur „Kultstadt Schrems“. Das Grundkonzept steht, an Feinschliff und Variationen wird noch gearbeitet. Die Entwicklung sei, so Harrer, unter Einbeziehung etlicher „innovativer Köpfe“ und unter Federführung des am 27. Dezember verstorbenen Makis Warlamis (siehe Seite 24) – dessen „I.DE.A.-Designcenter“ das Logo entwickelte – vonstatten gegangen. Auch der im Vorjahr verstorbene Theatermacher Harald Gugenberger war in den Prozess eingebunden gewesen.

Auch Bier ist Kult, Kultstätten sind es nicht

Kult ist übrigens auch das weithin beliebte Schremser Bier, wenngleich dessen Braumeister Karl Trojan Teil der „Culturbrauer“ ist. Ausdrücklich nicht „Kult“ sollen diverse Kultstätten im Gemeindegebiet sein, betont Stadtchef Harrer: „Das war nicht die Intention dahinter.“ Der im Sommer abgetragene „Tumulus“ beim damaligen SCHtadtpark hat auch ohne Dachmarke schon genug Aufsehen geerntet.