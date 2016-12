Und „explosiv“ meint zum Glück, trotz doppelter Polizei-Präsenz an allen Stadt-Einfahrten im Lichte internationaler Terror-Bedrohungen, nichts Schauderhaftes: Der 6. Werbeprofi-Silvesterlauf brachte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, prächtigem Sonnenschein und perfekt von Schnee und Eis befreiter Route durch die Gmünder Altstadt einen neuen Streckenrekord!

Hatten nämlich im Vorjahr fünf schnelle Tschechen dem Hauptbewerb des Werbeprofi-Silvesterlaufes über 6,5 Kilometer ihren Stempel aufgedrückt, so lief der Vorjahres-Zweite Jakub Smetana aus Trest dieses Mal zu Hochform auf: Er pulverisierte die Siegerzeit und bisherige Rekordzeit des David Vas aus 2015 (20:19), mit 20:02 Minuten fuhr er einen sensationellen neuen Streckenrekord ein und holte sich dafür einen „Extra-Hunderter“ als Prämie ab.

Nur 3:05 Minuten brauchte der flotte Tscheche für einen durchschnittlichen Kilometer, obwohl der kräftige Anstieg zum Schloss fünfmal bewältigt werden musste. Weit über zwei Minuten nach ihm kam der zweitplatzierte Philipp Gintenstorfer ins Ziel in der Fußgängerzone. Der Damensieg ging mit Lenka Koubkova an eine Budweiserin. Ihre Siegerzeit von 23:50min reichte allerdings nicht an den Rekord aus dem Vorjahr (23:01) heran.

Mit insgesamt mehr als 600 Finishern war der Werbeprofi-Silvesterlauf neuerlich der teilnehmerstärkste Silvesterlauf in Niederösterreich, blieb allerdings doch deutlich unter dem Starterrekord aus dem Vorjahr.

Im Hopferl-Hobbylauf setzte sich unter mehr als 220 Teilnehmern Alexander Weber aus Großpertholz knapp vor Christian Kreindl an die Spitze, schnellste Dame war hier die LT-Gmünderin Sandra Riener vor Vereinskollegin Alina Haidvogl.

Bei den Burschen des AVIA-Kinderlaufs mit mehr als hundert Kids im Ziel matchten sich ebenfalls die Gmünder Youngsters ums oberste Stockerl - Tobias Redl (U14; 4:46) gewann erstmals, Zweiter wurde Lorenz Weber (U12; 4:49).

