Die Wienerin unternahm am 24. Jänner gegen 14 Uhr mit ihrem Fox-Mischling einen Spaziergäng durch den an ihrem Zweitwohnsitz in Amaliendorf angrenzenden Wald. Nach knapp einer Stunde setzte die Pensionistin einen Notruf ab, der von Polizeibeamten in Gmünd entgegengenommen worden ist. Die Wienerin hätte sich im Wald zwischen Amaliendorf und Schrems verlaufen und würde nicht mehr aus dem Wald finden, lautete ihre Meldung.

Die Polizei veranlasste sofort eine Handypeilung und diese führte die Polizisten in den Bereich der Schremser Berggasse. Aber dort wurde die Wienerin nicht gefunden.

Eine weitere Handypeilung führte die Suchaktion, an der sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Schrems, zwei Streifen der Kollegen von Gmünd-Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Diensthundestreife aus Echsenbach beteiligt haben, zur Hauptstraße in Amaliendorf.

Die Beamten suchten dort intensiv nach der Vermissten – zu Fuß, denn die Wege waren wegen des Schnees nicht befahrbar.

Um 16.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Die Wienerin wurde am Wanderweg Nr. 20 „Wandern am Ursprung“ gefunden. Dieser Weg führt von Amaliendorf zum Wasserstein.

Die 76-Jährige, die diese für sich sicherlich nicht einfachen Stunden unbeschadet überstanden hat, gemeinsam mit ihrem Hund von den Beamten nach Hause gebracht.