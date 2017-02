Nachdem schon in der Vergangenheit zahlreiche bestens organisierte Veranstaltungen in der kleinen Heidenreichsteiner Katastralgemeinde so hervorragend über die Bühne gingen, wartete nun das Team rund um Kommandant Franz Schweighart wieder mit einer interessanten Veranstaltung auf. Mit dem „2. Winterkuppler“ traten in der Margithalle der Burgstadt 27 Feuerwehr -Wettkampftruppen an, um ihre Schnelligkeit und ihr Geschick unter Beweis zu stellen.

Letztendlich hatten in einem spannenden Finale die Florianijünger aus Scheideldorf die Nase vorn, während die Burschen aus Albrechts wie schon im Vorjahr den hervorragenden 2. Platz belegten. Im “kleinen Finale“ sicherte sich Großgerharts gegen die Mannen aus Gastern den 3. Platz. Die eigens durchgeführte Wertung für die Wehren des Abschnittes Litschau konnten schließlich die Florianijünger aus Schandachen vor ihren Kollegen aus Leopoldsdorf und den „Hausherren“ aus Eberweis für sich entscheiden. Erstmals stand auch eine Damenwertung auf dem Programm und dabei siegten die Ladies aus St. Marein vor den Feuerwehrfrauen aus Langschwarza.