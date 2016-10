Einer der größten Vereine des Waldviertels, der SC Nordwald, lud zur Jahreshauptversammlung in das Gasthaus Hentsch nach Weitra.

Derzeit zählt der Verein an die 500 Mitglieder, weiß Obmann Werner Cizek: „Obwohl es in der vergangenen Saison nur wenig oder sehr verspätet Schnee gab, konnten wir viele Aktivitäten setzen“. Die Sportwarte und Trainer blickten in ihren Berichten auf tolle sportlichen Leistungen zurück. Alleine im Langlauf nahmen die Sportler in der vergangenen Saison an 40 Rennen teil.

Starke Leistungen zeigten die drei besten Punktefahrer der letzten Saison des SC Nordwald. Christian Polt erreichte im Riesentorlauf starke 31 Punkte. Knapp dahinter schaffte Stefan Winter 34 Punkte. Markus Kraus verbesserte sich deutlich auf 43 Punkte.

Höhepunkt war Riesentorlauf in Lackenhof

Höhepunkt für den SC Nordwald war die Landesmeisterschaft im Riesentorlauf in Lackenhof/Ötscher. Christian Polt sicherte sich dabei den Landesmeistertitel, Stefan Winter wurde hervorragender Vierter.

Bei den Damen zeigte Lisa Weber gute Leistungen und erreichte bei den Landesmeisterschaften der Damen im Riesentorlauf den vierten Rang.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden auch die Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt (siehe Infobox). Geehrt wurden vom Landes-Skiverband: Erwin Haumer, Christian Skoll, Stephan Haumer und Peter Schmidt (Bronze) sowie Axel Schmidt und Jürgen Trsek (Silber).

Der Vorstand

Präsident: Michael Backhausen.- Obmann: Werner Cizek; Stellvertreter: Michael Backhausen.- Kassier: Jürgen Trsek; Stellvertreter: Manfred Winter.- Schriftführer: Jossy Backhausen; Stellvertreter: Andreas Macho.- Sportwart Alpin: Axel Schmidt; Stellvertreter: Christian Polt.- Sportwart Langlauf: Erwin Haumer; Stellvertreter: Wolfgang Neuwirth.- Lehrwesen: Robert Backhausen; Stellvertreter: Peter Schmidt.- Trainer Alpin: Stephan Haumer, Melanie Haumer, Stefan Winter, Markus Kraus.- Zeugwart: Manfred Steindl; Stellvertreter: Ernst Kraus.- Rennleiter: Axel Schmidt.- Kampfrichterreferent: Günther Prinz.- Pressereferent, Werbung und Internet: Harald Winkler.- Beratende Mitglieder: Christoph Böhm, Herbert Weber, Thomas Emetsberger, Christian Skoll, Manfred Traxler, Gerhard Zeller, Gerhard Echsel, Alfred Zlabinger.