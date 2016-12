Die Firma Fleischerei Glaser, die in Weitra an zwei Standorten eine Fleischerei betreibt, stellte am Landesgericht Krems den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung.

Betroffen von der Insolvenz sind laut Creditreform 34 Gläubiger und sieben Arbeitnehmer. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

