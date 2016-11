Der Ennshafen ist der jüngste öffentliche Hafen Österreichs. Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte hat aber auch dieser schon hinter sich, denn am vergangenen Mittwoch feierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik im Rahmen einer Pressekonferenz sein 40-jähriges Bestehen.

Werner Auer (Geschäftsführer Ennshafen OÖ), Michael Strugl (Wirtschaftslandesrat OÖ), Petra Bohuslav (Wirtschaftslandesrätin NÖ), Michaela Hinterholzer (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ecoplus), Helmut Miernicki (Geschäftsführer ecoplus) und Jörg Praher (Geschäftsführer Ennshafen NÖ) freuen sich über das 40-Jahr-Jubiläum des Ennshafens. | NOEN, Simlinger

Durch zahlreiche Investitionen in Infrastruktur und modernste Technik hat sich der Hafen zu einer trimodalen Logistikdrehscheibe mit Straßen-, Schienen- und Wasserstraßen-Anbindung sowie zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort für die Region entwickelt, waren sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und ihr oberösterreichischer Amtskollege Michael Strugl einig.

Mit 350 Hektar Fläche ist der Ennshafen an der Landesgrenze von Ober- und Niederösterreich nämlich das größte zusammenhängende Industriebaugebiet an der oberen Donau. Kein Wunder also, dass es immer mehr Unternehmen in die Wirtschaftsparks auf beiden Seiten der Donau zog und weiterhin zieht.

Der Wirtschaftspark auf niederösterreichischer Seite wurde im Jahr 1992 als ecoplus-eigener Wirtschaftspark eröffnet. Heute sind in Ennsdorf bereits 27 Betriebe mit rund 950 Mitarbeitern angesiedelt. „Und das Schöne ist: Wir haben noch Platz. Es stehen noch rund 23 Hektar zur Verfügung“, hofft Petra Bohuslav auf weitere Interessenten. Und einige gibt es auch bereits. „Wir haben mehrere Projekte in der Pipeline, über die wir noch nicht reden können“, verriet die Wirtschaftslandesrätin.

Speiseölhersteller investiert 12 Millionen

Ein großer Fisch hat aber bereits angebissen und die Vorteile des Betriebsstandortes für sich entdeckt: die VFI GmbH. Der größte Speiseölhersteller Österreichs errichtet in Ennsdorf mit einem Investitionsvolumen von rund zwölf Millionen Euro eine neue Ölpresse samt den dazugehörigen Silos, Öltanks und Lagerhallen. „Die Eröffnung wird das nächste Highlight“, freut sich Bohuslav über das jüngste Ansiedelungsprojekt. Stattfinden wird diese voraussichtlich im Mai oder Juni des kommenden Jahres. „Auf jeden Fall noch vor dem Sommer“, versprach Jörg Praher, Geschäftsführer der Ennshafen NÖ GmbH.

Vom Land Niederösterreich wurden bisher rund 23 Millionen Euro in den Ennshafen investiert und die Investitionen zeigen Wirkung. „2015 war der Ennshafen der einzige österreichische öffentliche Hafen, der Umschlagszuwächse verzeichnen konnte“, stellte Wirtschaftslandesrätin Bohuslav mit Stolz fest. Ein Jubiläum sei für sie aber ein Anlass, bei dem man nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern auch einen Blick in die Zukunft werfen soll. „Und da bin ich sehr zuversichtlich“, verkündete Bohuslav.

So können im Wirtschaftspark Ennsdorf mit der Fertigstellung der derzeit in Bau befindlichen Umfahrung der B123 in Windpassing und Pyburg die bereits gewidmeten Grundstücke entlang des Hafenbeckens Ost aufgeschlossen werden. Das sind insgesamt rund zehn Hek tar. Hier sollen Wasserumschlagsunternehmen angesiedelt werden. Die Infrastruktur (Kaianlagen, Anschlussbahn) wird bedarfsgerecht errichtet.

Handlungsbedarf sieht Bohuslav noch bei der Schiffbarkeit der Donau: „Diese zu verbessern, ist wesentlich.“ So komme es durch Niederwasser in Bayern immer wieder zu Problemen und Zusatzkosten für die Unternehmer. „Es ist eine tolle Entwicklungsgeschichte, aber wir haben in der Zukunft noch Luft nach oben“, ist Bohuslav überzeugt.