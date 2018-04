Der Chor Ad Libitum begeht heuer sein 25-jähriges Bestehen und hat dies bereits seit Jahresbeginn bei besonderen Konzerten gefeiert.

Den Beginn machte die erneute Einladung des von Heinz Ferlesch gegründeten Ensembles zur Mitwirkung bei der Oberbank-Businessgala gemeinsam mit dem Brucknerorchester unter der Leitung von Christian Kolonovits.

Einladung zum Internationalen Brucknerfest in Linz

Im März folgten drei Konzerte mit dem A-cappella-Programm „Da pacem“ – ergänzt mit Texten, gelesen von der bekannten Schauspielerin Katharina Stemberger, perfekt abgestimmt auf die Passionszeit. Besonders das Engagement im Klangraum Krems, bei dem sich der Veranstalter über ein ausverkauftes Haus freuen durfte, stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Chores dar.

Bevor das eigentliche Jubiläumsfest in der Heimatstadt St. Valentin stattfindet, nämlich mit der Aufführung des Werkes „Alexander‘s feast“ von G.F. Händel am 30. Juni in der Pfarrkirche Langenhart, folgen im Mai aber noch Konzerte mit „La Passione“ mit dem Bläserensemble Pro Brass.

Nach den erfolgreichen und bejubelten Aufführungen im Vorjahr gibt es hier zur Freude der Fans im Mai Konzerte in Amstetten, Linz und Schärding – also eine Gelegenheit für alle, die dieses abwechslungsreiche Programm nochmal hören möchten oder bisher versäumt haben.

Die Festkonzerte mit dem „Alexander‘s feast“ finden ihre Fortsetzung im Sommer des Jahres mit Auftritten beim Attergauer Kultursommer, beim Karinthischen Sommer und zuletzt beim Festival „Musik und Kirche Südtirol“ in Sterzing. Und als Draufgabe zu diesem bereits sehr ereignisreichen Jubiläumsjahr wurde der Chor Ad Libitum im Rahmen des Internationalen Brucknerfestes Linz eingeladen, am 4. Oktober mit dem Brucknerorchester und den Solisten Evelin Novak, Michael Schade und Christof Fischesser unter der Leitung von Andreas Spering die Jahreszeiten von J. Haydn darzubieten.

Das Jubiläumsjahr des Chores wird also zu jeder freien Minute zelebriert.