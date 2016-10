In der Vorwoche haben die Arbeiten bei der alten Sporthauptschule begonnen. Die Genossenschaft „Die Siedlung“ hat das Gebäude ja von der Hauptschulgemeinde erworben und will dort rund 30 Wohnungen für ältere Amstettner und Amstettnerinnen schaffen.

In einem ersten Schritt wird der alte Turnsaal abgerissen, der ja ohnehin schon durch einen Brand im Oktober 2015 schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war. Jugendliche hatten gezündelt. Auf dem frei werdenden Areal sollen nun Parkflächen und Radabstellplätze entstehen. Der bestehende Anbau auf der Ostseite des alten Hauptschulgebäudes wird aufgestockt und natürlich ein Lift eingebaut, um die Barrierefreiheit der Wohnungen herzustellen. Die ehemaligen Klassenzimmer werden in Wohnungen umgebaut – 50 bis 65 Quadratmeter groß. Die Fertigstellung ist 2018 geplant.

Die Siedlung wird in Zusammenarbeit mit einer Hilfsorganisation auch ein Betreuungsbasispaket für die künftigen Bewohner anbieten.

Interessenten an den Wohnungen können sich bereits bei der Genossenschaft melden: 07472/62327.