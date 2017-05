Im Oktober 1997, also vor rund 20 Jahren, gab Bürgermeister Karl Huber (damals noch in seiner Funktion als Vizebürgermeister) eine Marketingstudie zum Thema „Ernsthofen 2000 – der Ort mit Zukunft“ in Auftrag. Mehrere Arbeitsklausuren wurden unter Miteinbindung der Bevölkerung abgehalten.

„Ziel war es, einen Bauernmarkt als landwirtschaftliche Drehscheibe im Zentrum von Ernsthofen zu positionieren. Trotz intensiver Bemühungen ist leider daraus nichts geworden“, erzählt Huber.

2016 startete Huber einen neuen Versuch, der in weiterer Folge mit Bürgermeisterstammtischen und mehreren Arbeitskreisen in die Realität umgesetzt wurde.

Am 13. Mai findet nun der erste Genussmarkt am Ernsthofner Ortsplatz (bei Schlechtwetter in der Veranstaltungshalle) mit rund 20 Ausstellern und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein statt. Geplant sind jährlich drei Genussmärkte, bei denen die Zusammenarbeit von Landwirtschaft, Gewerbe und Gastronomie im Vordergrund stehen soll.