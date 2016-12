Der Voranschlag für das Jahr 2017 stand bei der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres am vergangenen Donnerstag im Mittelpunkt. „Unser Budget ist nicht spektakulär, aber es ist ein zufriedenstellendes Budget, das einigen Spielraum zulässt. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns etwas rühren können“, fasst Bürgermeister Alfred Buchberger das einstimmig beschlossene Zahlenwerk zusammen.

Gebäude muss barrierefrei werden

Im ordentlichen Haushalt sind rund 5,6 Millionen Euro budgetiert, im außerordentlichen Haushalt ist zirka eine Million Euro veranschlagt. Schwerpunkt werden auch im Jahr 2017 der Straßenbau und die Wasserleitungssanierung sein. Neu hinzu kommt das Thema Amtshaus. „Das ist aber noch nicht beziffert“, erklärt Buchberger. Es steht nämlich noch nicht fest, ob das Amtshaus saniert oder neu gebaut wird.

Das Gebäude muss jedenfalls barrierefrei zugänglich gemacht werden und nach dem Energieeffizienzgesetz gestaltet werden. „Es gibt verschiedene Ideen. Eventuell wird auch Raum für eine Arztpraxis geschaffen. Aber das steckt alles noch in den Kinderschuhen“, betont Buchberger. In einer ersten Planungsrunde präsentierten Architekten ihre Ideen. Für die Planung des Amtshauses wurde im Budget jedenfalls Vorsorge getroffen, so Buchberger.

Geld wird auch für die Feuerwehr in die Hand genommen. Die Wasserwehr hat für Boote und die mobilen Elemente des Hochwasserschutzes zusätzlichen Raumbedarf angemeldet. Hier gibt es momentan intensive Diskussionen, ob man einen Zubau beim bestehenden Haus in Angriff nehmen wird oder extra baut, verrät Alfred Buchberger.

Beschlossen wurde in der Gemeinderatssitzung eine Straßenbeleuchtung in der Fasangasse, in der Taubengasse, im Erlenweg und in der Wirtschaftszeile West.