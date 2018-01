Die Gemeinde darf sich über den erstmals vergebenen Titel Regionssieger der „NÖ e-Mobilitäts-Liga 2018“ im Mostviertel freuen. Die Energie- und Umweltagentur will damit künftig Bezirke und Gemeinden vor den Vorhang holen, die sich besonders in Sachen E-Mobilität engagieren. Und da hatte im Jahr 2017 Seitenstetten im Mostviertel eindeutig die Nase vorne. Im Herbst testete ja eine ganze Siedlung die E-Mobilität im Alltag.

Pernkopf: „Hier wird die Mobilität der Zukunft bereits gelebt“

18 Einfamilienhaushalte beteiligten sich an der Aktion, wurden mit 23 E-Autos ausgestattet und legten einige Wochen lang alle ihre Wege damit zurück. Dadurch konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden – über die Anforderungen an das Stromnetz und die Technik der Ladestationen.

„Mich freut diese Auszeichnung natürlich und ich möchte mich nochmals bei allen Bürgern bedanken, die bei der Aktion mitgemacht haben“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. Seitenstetten werde auch künftig in Sachen E-Mobilität am Ball bleiben. Der Bauhof verwende ja schon seit Jahren ein E-Auto, seit dem Vorjahr gäbe es eine öffentliche E-Tankstelle und im März werde in Seiten stetten ein E-Carsharing starten. Das dafür benötigte Auto kauft die Gemeinde an.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte zum Regionssieg: „In Seitenstetten wird die Mobilität der Zukunft bereits gelebt“, lobte er.

In Niederösterreich sind bereits über 4.000 E-Autos unterwegs, für die es mehr als 700 Ladestationen gibt. Die Regionen Most- und Eisenstraße verfügen mit 64 Tankstellen in 46 Gemeinden über das mit Abstand dichteste Tankstellennetz im Land.