Treffsicher. Georg Rülling erwischte am vergangenen Donnerstag einen perfekten Tag. Mit 30 Punkten war er der beste Werfer der Amstetten Falcons und somit maßgeblich beteiligt am Sieg gegen den FC Neustadt aus Wels. Die Am-stettner führen weiterhin die Tabelle in der OÖ Landesliga an.

| NOEN, Kovacs