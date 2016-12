„Es haben sich alle Medien gemeldet, national und international, von BBC über CNN war alles dabei. Leider aber auch etliche Boulevardmedien, die daraus unbedingt eine Sensation machen wollten. Aber ich habe allen das Gleiche gesagt: Ich kann keine Sensation liefern, es werden ganz normale Wohnungen im Haus entstehen“, berichtet Brauhof-Chef Herbert Houska, dessen Frau Ingrid – Brauhof-Wirtin und Betreiberin der Gogo-Bar „Josefine“ – mit einer russischen Geschäftspartnerin das „Fritzl-Haus“ in der Ybbsstraße um 160.000 Euro gekauft hat.

Das Gebäude möchten die Käuferinnen nun sanieren und wieder einer Nutzung zuführen – zum Teil als Unterkunft für das hauseigene Brauhof-Personal, aber auch zur normalen Vermietung (die NÖN berichtete in der Vorwoche).

Weltweite Schlagzeilen folgten auf diese Nachricht. Die mitunter höchst sensationalistisch aufbereiteten Berichte kamen auch für das Unternehmerpaar Houska überraschend: „Wir wollten eigentlich, dass alles ruhig über die Bühne geht, aber uns ist schon auch klar, dass die Medien von solchen Schlagzeilen leben. Zum Glück war der größte Wirbel nach ein paar Tagen auch wieder vorbei“, schildert Herbert Houska vom Medienrummel in der Vorwoche.

„Es gehört viel gemacht und hergerichtet in den Wohnungen, da ist in den letzten acht Jahren einiges kaputt geworden.“

Herbert Houska

Bewusst habe man aus diesem Grund auch die Schlüsselübergabe, die in der Vorwoche geplant gewesen sei, auch noch verschoben, berichtet der Brauhof-Chef.

Fest steht aber: Noch in diesem Winter sollen die Handwerker das Gebäude, das immerhin seit acht Jahren unbewohnt gewesen ist, bevölkern. „Es gehört viel gemacht und hergerichtet in den Wohnungen, da ist in den letzten acht Jahren einiges kaputt geworden“, erklärt Herbert Houska. In etwa einem halben Jahr rechnen er und seine Frau damit, dass die acht Wohnungen im Haus bezugsfertig sein könnten.

Den Verkauf und die geplante Sanierung des Hauses sieht SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puch ebner übrigens auch positiv: „Ich denke, mit einer neuen Nutzung wird die Geschichte des Hauses mit Sicherheit in den Hintergrund treten.“