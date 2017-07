Die Wohnungen im ehemaligen „Seniorenwohnheim“ sind mittlerweile schwer vermittelbar, und das, obwohl sie mit einer Top-Lage mitten am Behamberger Dorfplatz aufwarten können.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen gibt es im Haus keinen Lift – die Barrierefreiheit, die vor allem ältere Menschen aber auch Jungfamilien benötigen würden, ist demnach nicht gegeben. Zum anderen entsprechen die sieben Wohnungen nicht mehr dem Standard, sind zudem nur rund 40 Quadratmeter groß und weisen eine ungünstige Raumaufteilung auf. Und schließlich ist das ganze Gebäude nach 20 Jahren ein Sanierungsfall.

Nun sollte das eigentlich das Problem des Eigentümers – in diesem Fall der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft GeBau-NioBau – sein. Doch nicht so in Behamberg. Hier ist nämlich die Gemeinde mit einem Generalmietvertrag an das Gebäude gebunden. Die Gemeinde ist somit für die Vermietung der Wohnungen verantwortlich, haftet jedoch zugleich für Leerstände. Für die damalige Errichtung war außerdem ein Baurechtsvertrag nötig, der bis 2028 läuft. Erst dann geht das Gebäude in den Gemeindebesitz über.

Leere Wohnungen sind für Gemeinde ein Defizit

„Vor 20 Jahren wurde die Wohnhausanlage in Betrieb genommen, das Grundstück gehörte und gehört noch immer der Gemeinde. Damals war es ein attraktives Angebot, da einerseits die Gemeinde selbst bestimmen konnte, an wen vermietet wurde, ohne selbst Geld in die Hand nehmen zu müssen. Andererseits entstanden Sozialwohnungen, die unbürokratisch vergeben werden konnten.

Ursprüngliches Klientel waren ältere Leute, deshalb auch der Name ‚Seniorenwohnheim‘“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh die Hintergründe.

Nach nunmehr 20 Jahren hat sich das Blatt aber komplett gewendet. Trotz intensiver Bewerbung der leer stehenden Wohnungen gibt es keine Interessenten. „Leider lassen die Verträge kaum Handlungsspielraum zu. Für die Gemeinde ist das ein absolutes Defizit. Jeden Tag, den die Wohnungen leer stehen, verlieren wir Geld“, bedauert Stegh und will aktiv werden.

Die Stufen sind für Senioren schwer zu meistern, deshalb sind viele Bewohner weggezogen. | Franz Putz

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde bereits über eine Sanierung des Objektes, die barrierefreie Gestaltung und die Zusammenlegung von Wohnungen diskutiert. Dass dies notwendig ist, steht bei allen Fraktionen außer Frage. Thema ist jedoch, wer für den Sanierungsaufwand verantwortlich zeichnet. Denn hier gibt es mehrere Varianten:

Entweder die Wohnbaugenossenschaft saniert selbst – das würde wohl oder übel eine Verlängerung des Generalmietvertrages mit sich bringen. Oder die Gemeinde übernimmt alle Kosten. Rund 330.000 Euro würde das Vorhaben laut Kostenschätzung ausmachen. Diese Variante würde von der Bürgermeisterpartei (ÖVP) klar favorisiert. „Das würde sich bei rund 30.000 Euro Verlust pro Jahr rechnen. Wir wollen uns absichern und die Verträge nicht weiterschleppen“, so Stegh.

Arztfamilie hat Interesse an Erdgeschoß bekundet

Vorgespräche mit der Wohnbaugenossenschaft seien laut Stegh positiv verlaufen. Einem Beschluss für eine Variante wollten die Oppositionsparteien aber noch nicht zustimmen.

„Das ist eine gravierende Entscheidung. Die Frage ist, ob es auch seitens der Wohnbaugenossenschaft ein Entgegenkommen gibt“, meinte FP-Gemeinderat Herbert Plettenbacher bei der Debatte. Unglücklich über die Situation war auch Gerhard Leitner von der SPÖ und kündigte eine Prüfung der Verträge an: „Die Entscheidung von damals stellt sich leider heute als negativ heraus.“

Man einigte sich schließlich auf eine gemeinsame Linie: Um so schnell wie möglich eine Entscheidung herbeizuführen, wurde für 14. Juli ein Gespräch mit GeBau-NioBau vereinbart, bei dem im Beisein aller Fraktionen Unklarheiten beseitigt werden sollen. Weiters hat der Gemeinderat beschlossen, dem Gemeindevorstand freie Hand für alle Entscheidungen für eine eventuelle Vorplanung zu geben.

„Wir müssen nun die Weichen stellen. Es sollte eine rasche Entscheidung werden. Schließlich hat ein Zahnarzt Interesse für das komplette Erdgeschoß bekundet, wo er eine Zahnarztpraxis einrichten und seine Frau als Kinderärztin praktizieren will“, betonte SP-Gemeinderat Wilhelm Hopfinger.