Mit einem offenen Brief machte am Montag der Vorwoche der Angestelltenbetriebsrat der Firma Salvagnini, Gerhard Fischer, seinem Ärger Luft. Konkret geht es in seiner E-Mail um das rund 300 Meter lange fehlende Teilstück des Rad- und Gehweges entlang der stark befahrenen B123 vom Gewerbepark zum Bahnsteig Ennsdorf.

„Unzumutbare, oft lebensgefährliche Zustände“

„Betroffene schildern gerade zur jetzigen Jahreszeit beinahe täglich von unzumutbaren, ja oft lebensgefährlichen Zuständen. Wenn sie, weil sie von Lkw-Sattelzügen übersehen werden, mit einem Sprung zur Seite ihr Leben retten müssen, hört sich jeglicher Spaß auf!“, ist Fischer entrüstet.

2014 wurde in diesem Bereich das erste Teilstück des Rad- und Gehweges bis zur Firma Rockster errichtet. Von dort bis zur Ortseinfahrt Ennsdorf fehlt die weitere Anbindung noch. „Immer wieder wurde ein Baubeginn seitens der Gemeinde Ennsdorf in Aussicht gestellt“, erklärt Fischer – zuletzt Anfang November.

„Im Frühjahr machen wir den Weg“

Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger bestätigt, dass Anfang November der Baustart für den Lückenschluss geplant gewesen wäre. Der Auftrag dazu wurde auch schon vergeben: „Allerdings geht es hier über Fremdgrund und da wurden von den Grundeigentümern doch noch Wünsche geäußert, die nicht so einfach ausgeräumt werden konnten“, erklärt der Ortschef den vorläufigen Projektstopp.

Über die Wintermonate werde man eine Einigung forcieren. „Wir machen den Weg im Frühjahr, wenn alle Probleme bereinigt sind. Dazu stehe ich“, erklärt Buchberger.

Der Forderung von Fischer, von den Grundeigentümern eine Zustimmung einzuholen, provisorisch auf der bereits ausgesteckten Trasse einen geschotterten Weg herzustellen, erteilt Buchberger eine Absage: „Man kann auf fremden Grund und bei dieser Witterung doch keinen Schotter abladen“, sagt er.