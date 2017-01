Jahr für Jahr nach Weihnachten und Silvester herrscht das gleiche Bild: Den Mitarbeitern des Gemeindedienstverbandes Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (GDA), die dieser Tage verstärkt im Einsatz sind, eröffnen sich randvolle Müll- und Papiertonnen und meist auch falsch entsorgter Müll. „Mein Appell lautet daher, Müll bestmöglich von vornherein so weit wie möglich zu vermeiden sowie genauer zu trennen.

Unser Angebot mit über 1.100 Altstoffsammelinseln für Weiß- und Buntglas, Kunststoff- und Metallverpackungen sowie die Sammlung von Altpapier, Rest- und Biomüll beim Haus und die ergänzenden Abgabemöglichkeiten in den Altstoffsammelzentren bieten dazu ausreichend Gelegenheit. Unsere Behälter sind alle beschriftet und es ist so leicht ersichtlich, wo was hineingehört. Man muss es nur lesen! Falsch entsorgter Müll verursacht nämlich erhebliche Mehrkosten und das muss nicht sein“, so Anton Kasser.

Der größte Teil waren Altpapier und Kartonagen

Im heurigen Jahr sind laut Kasser pro Einwohner 548 Kilogramm Abfall angefallen, wobei der größte Teil davon Altpapier und Kartonagen gefolgt von Haus- und Restmüll ausmachte. „Auffällig war heuer auch der enorme Anstieg bei Grün- und Strauchschnitt durch das eher feuchte Wetter.

Zudem bemerken wir in den letzten beiden Jahren, dass der Lebenszyklus der Elektronikgeräte massiv gesunken ist. Denn jedes Jahr ein neues Handy, ein schnellerer Laptop und eine Digi-Cam sind für viele schon Usus. So lässt unser Konsumverhalten die Müllberge stetig wachsen“, kritisiert Anton Kasser. Rund 150.000 Tonnen Elektrogeräte werden bundesweit pro Jahr in Umlauf gebracht.

Hälfte der E-Geräte nicht fachgerecht entsorgt

„Knapp mehr als die Hälfte, an die 77.000 Tonnen alte Elektrogeräte, werden über die offiziellen Sammelstellen fachgerecht entsorgt. Der Rest landet aber im Keller, im Restmüll oder bei Altstoffsammlern, die damit wertvolle Rohstoffe ins Ausland bringen. Alles in allem ist Müllvermeidung neben der richtigen Entsorgung nach wie vor Thema Nummer Eins. Es geht letztendlich um unser aller Umwelt und jeder einzelne von uns hat es in der Hand, die Müllberge nicht unnötig ausufern zu lassen“, so Kasser.