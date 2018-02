Am vergangenen Freitag kam es zu einem Wechsel an der Spitze der Imker des Bezirks Amstetten. Nach Imkermeister Franz Teichmann übernahm Johannes Pöcksteiner aus St. Georgen am Ybbsfelde und ebenfalls Imkermeister die Führung des im Jahr 2006 gegründeten Vereins.

„Für mich war es auch aufgrund meines Lebensalters – ich werde ja bald 70 Jahre alt – an der Zeit, diesen Schritt zu setzen und das Amt in jüngere Hände zu legen. Natürlich werde ich mich aber weiterhin, so lange es geht, um Bienen kümmern. Wenn ich gebraucht werde, helfe ich mit, wenn nicht, dann ziehe ich mich in den Hintergrund zurück“, betonte Franz Teichmann.

„Viele arbeiten sich zu Tode. Dabei sollte man die Bienen nur mehr beobachten.“Imkermeister Franz Teichmann

Er zog zufrieden Bilanz, es habe unter den Imkern des Bezirks kaum Differenzen gegeben. Die Zusammenarbeit, etwa beim Auftauchen von Bienenkrankheiten, habe stets funktioniert. „Auch das Verhältnis zu den Behörden war immer positiv“, erklärte Teichmann, der seit 1997 auch nichtamtlicher Sachverständiger bei der Bezirkshauptmannschaft für Bienenkrankheiten ist.

Zugleich warnte Teichmann jedoch davor, dass die Artenvielfalt zurückgehe, und mahnte diesbezüglich Vernunft ein.

Den Imkern gab er anlässlich seines Abschiedes von der Vereinsführung den Tipp, sich nicht ausschließlich auf theoretisches Wissen zu verlassen: „Manche arbeiten und lesen sich zu Tode, dabei sollte man die Bienen einfach nur beobachten und verstehen, welche Bedürfnisse sie haben. So lernt man am meisten“, gab er wertvolle Ratschläge.

Nachfolger kommt von zweitgrößter Gruppe

Ihm folgt nun Johannes Pöcksteiner an der Spitze nach. Zur Seite stehen diesem Karl Flechsel als Obmannstellvertreter, Christoph Stöffelbauer als Schriftführer und Johann Menk als Kassier.

Der 56-jährige Neo-Obmann Pöcksteiner betreibt nebenberuflich eine Landwirtschaft und steht auch an der Spitze der St. Georgner Ortsgruppe. Diese ist mit 44 Mitgliedern hinter jener aus Waidhofen (56 Mitglieder) und vor der Amstettner Gruppe (40) die mitgliederstärkste des Bezirks. Insgesamt umfasst die Bezirksgruppe 24 Imkervereine mit 600 Imkern und rund 5.000 Bienenvölkern.

„Unsere Bienen sind das verbindende Glied des ökologischen Netzwerkes. Wir Imker sind Naturnutzer und Naturschützer zugleich. Mit ihrer Bestäubungsleistung machen unsere Bienen eine hochwertige Lebensmittelproduktion erst möglich“, betonte Pöcksteiner die zentrale Bedeutung des Imkereiwesens. Als Imker produziere man regionale und naturnahe Lebensmittel.

Viele Bedrohungen für die Honigbiene

Die Honigbiene sei derzeit jedoch mit äußerst schwierigen Umweltbedingungen konfrontiert. „Aktuell stellt die Verwendung von Herbiziden und Insektiziden die größte Bedrohung für Bienen und andere Insekten dar. Geht es aber den Bienen gut, geht es auch den Menschen gut“, führte der Neo-Obmann aus.

Der Sinn der Imker-Bezirksgruppe sei es, Bindeglied zwischen dem Österreichischen Imkerbund, dem Landesverband der Imker und den Ortsgruppen zu sein. Mit Schulungen bringe man die Mitglieder auf den neuesten Stand, auch Neuerungen werden über die Bezirksgruppe weitergegeben.

„Ich bin ein großer Verfechter der Ausbildung. Es gibt viele junge, interessierte Imker, aber auch wahnsinnig viele Informationen wie Bücher über die Imkerei. Dort geht dann das Essenzielle vielleicht unter. Ich sehe es als unsere Aufgabe, hier unterstützend zu wirken“, betonte Pöcksteiner die Ziele. Bienenhalten sei mittlerweise „in“ geworden. „Das Interesse an der Bienenhaltung hält unvermindert an. Erfahrene Imker helfen den vielen Anfängern dabei, den Traum zu verwirklichen“, unterstrich Pöcksteiner.