Der Siedlungsbau in der Gemeinde boomt in den letzten Jahren. In Holzschachen und am Sonnenfeld stehen bereits wieder 30 neue Baugründe zur Verfügung. Deshalb wird Weistrach auch im kommenden Jahr viel in die Herstellung von Infrastruktur investieren. „Rund 695.000 Euro sind allein für Straßen und Güterwege vorgesehen“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger.

Vorsorglich 200.000 Euro für möglichen Grundankauf reserviert

Ein Thema, dem sich die Gemeinde im kommenden Jahr auch intensiv widmen wird, ist die Erhaltung der Nahversorgung. „Wir führen Gespräche über den Ankauf eines Grundstückes im Bereich der Dorfmayr-Halle. Kommen wir da zu einer Einigung, könnten wir dringend benötigte Parkplätze für unseren Spar-Markt schaffen“, berichtet der Bürgermeister. Andernfalls müsse man mögliche Projekte außerhalb des Ortes ins Auge fassen. Im Budget sind vorsorglich einmal 200.000 Euro für einen möglichen Grundankauf reserviert.

Gespräche gibt es auch über eine eventuelle Übernahme der Wasserversorgungsanlage Stöckler, die 54 Haushalte in Weistrach beliefert. „Da ist aber noch nicht sicher, ob die Gemeinde sie übernimmt oder ob sich dafür eine eigene Wassergenossenschaft gründet“, sagt Pittersberger. Im Budget sind für die Wasserversorgung 143.400 Euro und für Kanalarbeiten 83.500 Euro bereitgestellt. Insgesamt beläuft sich der Ordentliche Haushalt auf 3,05 Millionen Euro, der außerordentliche Haushalt auf 1,3 Millionen Euro.

„Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.655 Euro. Rechnet man aber die Schulden für Kanal und Wasser weg, die ja durch Gebühren gedeckt sind, dann kommen wir auf 1.134,30 Euro“, erklärt der Bürgermeister. Das Land habe der Gemeinde im Herbst bei einer Finanzprüfung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Pittersberger freut sich auf die doppelte Buchhaltung, die für Kommunen kommen soll: „Denn wenn man dann den Schuldenstand dem Anlagevermögen gegenüberstellt, wird sich zeigen, dass wir im Vergleich mit anderen Gemeinden gering verschuldet sind.“