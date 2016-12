„Die ärztliche Versorgung ist eine wichtige Angelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde“, betonte SPÖ-Gemeinderat Josef Rinner, der vergangene Woche bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Gasthaus Rohrauer einen Dringlichkeitsantrag zum Thema „Rechtzeitige Nachbesetzung unseres Gemeindearztes“ einbrachte.

Hintergrund des Antrages ist die nahende Pensionierung des Gemeindearztes Walter Irauschek, der bekundet hat, in drei Jahren seinen wohlverdienten Ruhestand antreten zu wollen.

„Wird immer schwieriger, einen geeigneten Gemeindearzt zu finden"

„Etwa zeitgleich werden zwei Ärzte aus den Nachbargemeinden ebenfalls in Pension gehen“, brachte Rinner außerdem in Erfahrung und bat den Gemeinderat deshalb um Unterstützung, in dieser Causa aktiv zu werden und die Suche nach einer geeigneten Nachfolge zeitgerecht zu beginnen.

„Wie mehrere Beispiele aus anderen Bundesländern und Gemeinden zeigen, wird es heutzutage immer schwieriger, einen geeigneten Gemeindearzt zu finden und Arztpraxen bleiben unbesetzt. Das wollen wir in Haidershofen keinesfalls“, warnt der Gemeindepolitiker.

Schon jetzt könnten die Fühler dahin etwas ausgestreckt werden, damit sich der Gemeindearzt-Stützpunkt in Haidershofen attraktiv gestaltet.

„Bei der Nachbesetzung könnte gleichzeitig eine Apotheke oder „ärztliche Hausapotheke“ installiert werden. Dies wäre eine zusätzliche Serviceleistung für unsere Bürger“, schlägt Rinner vor.

Vom Gemeinderat wurde der Antrag einstimmig angenommen. „Wir unterstützen das natürlich mit allen Kräften“, betont Bürgermeister Manfred Schimpl.