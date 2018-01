Einstimmig wurde der Budgetvoranschlag für das Jahr 2018 im Ennsdorfer Gemeinderat angenommen. Rund 500.000 Euro sind darin im außerordentlichen Haushalt für den Straßenbau eingerechnet. Der größere Teil der geplanten Ausgaben betrifft den Rückbau der alten B123 durch Pyburg/Windpassing.

„Es sollen dort Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gesetzt werden, allerdings müssen diese noch ausdiskutiert werden. Da ist noch nichts in trockenen Tüchern“, sagt Bürgermeister Alfred Buchberger (SPÖ).

Ein weiterer größerer Punkt im Budget 2018 betrifft die Finanzierung des zweiten Teils des Hochwasserschutzes an der Enns. Eine Hinterlandentwässerung soll die Kanalisation hinter dem Damm schützen. „Die Gesamtkosten dafür liegen bei rund 500.000 Euro, die Gemeinde muss davon in etwa 100.000 Euro bezahlen“, berichtet der Ortschef.

Auch der Neubau des Ennsdorfer Bauhofes neben dem ecoplus Wirtschaftspark am Gelände der ehemaligen Paintball-Anlage ist im Budget 2018 berücksichtigt. „In der vorletzten Sitzung wurde der Grundankauf dafür beschlossen. Die Planung steckt jetzt aber noch in den Kinderschuhen. Wir wissen, was wir wollen und haben die Bedürfnisse der Gemeindearbeiter eingeholt“, berichtet Buchberger.

Darauf fußend wurde ein erster Plan erstellt, den es laut dem Bürgermeister noch nachzujustieren gilt. „Wir haben im Gemeinderat soweit besprochen, dass das Projekt Bauhof neu ein zentraler Ausgabeposten im Budget wird. Zahlen haben wir aber noch keine vorliegen und auch der Zeitplan ist noch nicht fixiert“, erklärt er.

Neben dem Bau eines neuen Bauhofs, in den voraussichtlich auch für die Ennsdorfer Feuerwehr ein Wasserwehr-Stützpunkt integriert wird, soll schließlich auch der bestehende, nicht mehr zeitgemäße Bauhof derart adaptiert werden, dass die örtliche Ärztin dort eine neue Arztpraxis eröffnen kann.