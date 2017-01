„Fahr nicht fort, kauf im Ort.“ Ein Slogan, den die Ennsdorfer Bürger in den vergangenen Jahren schon gerne umgesetzt hätten. Das konnten sie aber nicht, denn einen Nahversorger gab es in der Gemeinde nicht. Es existierten zwar kleine Geschäfte, um die Grundbedürfnisse zu decken. Was aber fehlte, war ein Supermarkt. Das wird sich nun ändern. „Fast ein Jahr haben wir um den Billa-Standort im Wirtschaftspark gerungen. Jetzt ist der Gewerbebescheid der BH Amstetten endlich da“, freut sich Bürgermeister Alfred Buchberger über die gute Nachricht am Jahresende. „Das ist ein Meilenstein für Ennsdorf“, fügt er erleichtert hinzu.

Monatelang musste der Ortschef auf die erlösende Nachricht warten. Die Bauverhandlung fand bereits Ende März statt, der Gewerbebescheid der Bezirkshauptmannschaft folgte aber erst im Dezember. „In Ennsdorf sind wir das Warten gewohnt“, scherzt Buchberger und spielt auf die lange herbeigesehnte Umfahrung der B123 in Windpassing und Pyburg an, die erst nach 20 Jahren des Wartens in die Tat umgesetzt wird.

Bürgermeister Alfred Buchberger zur Tatsache, dass noch nicht bekannt ist, wann genau der Billa-Markt entstehen wird.

Die noch nicht fertiggestellte Umfahrungsstraße spielt nun auch beim Bau des Billa-Marktes eine wesentliche Rolle, denn vom Baufortschritt der Umfahrung hängt der Zeitplan für die Errichtung des Marktes ab. „Wie schnell das jetzt umgesetzt wird, kann ich nicht sagen. Das kommt darauf an, wie schnell es mit der Umfahrung weitergeht, denn solange der Kreisverkehr nicht fertig ist, hätten sie keine Zufahrt zum Markt“, erklärt Buchberger den direkten Zusammenhang zwischen den beiden Bauvorhaben.

Bei der Umfahrung ist ja bekanntermaßen durch die Insolvenz der Baufirma GLS und die dadurch notwendig gewordene Neuausschreibung mit leichten Verzögerungen zu rechnen. Geplant war ursprünglich eine Fertigstellung im Herbst 2017. „Es ist nachvollziehbar und logisch, dass man eine gescheite Verkehrsanbindung haben möchte. Auf ein bis zwei Monate auf und ab kommt es in Wahrheit auch nicht mehr an. Hauptsache ist, dass eine Grundsatzentscheidung da ist und der Billa kommt“, stellt Buchberger klar, der froh ist, dass die Hartnäckigkeit und Geduld nun belohnt wird: „Es freut einen schon, wenn dringliche Anliegen der Bevölkerung realisiert werden können.“

