Nach der großen Aufregung in der Woche des Schulbeginns in Oberösterreich ist die Welt in Ennsdorf – zumindest teilweise – wieder in Ordnung. Der Bus, der Mittelschüler und Gymnasiasten in der Früh nach Enns brachte und vom oberösterreichischen Verkehrsverbund aus wirtschaftlichen Gründen gestrichen worden war, fährt wieder.

VOR-Pressesprecher Georg Huemer hatte gegenüber der NÖN eine Lösung des Problems in 14 Tagen in Aussicht gestellt. Bereits einige Tage früher wurde das Versprechen eingelöst. „Seit Montag fährt der Bus wieder“, freut sich Bürgermeister Alfred Buchberger, der alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, um die Haltestelle Rasthausstraße/Eulenstraße zu reaktivieren. „Es haben letztendlich dann doch alle Kräfte daran gearbeitet, dass es eine Lösung gibt“, ist der Ortschef zufrieden.

Auf offene Ohren gestoßen

Buchberger hatte sich unter anderen an die zuständigen Landesräte in Oberösterreich und Niederösterreich gewandt und stieß mit seinem Anliegen beim niederösterreichischen Verkehrslandesrat offenbar auf offene Ohren. „Für mich war klar, dass wir die Schülerinnen und Schüler sicher nicht im Regen stehen lassen. Ich habe daher sofort den Verkehrsverbund Ost-Region angewiesen, für Ersatz für den oberösterreichischen Bus zu sorgen“, heftet sich Landesrat Karl Wilfing den Erfolg auf seine Fahnen.

So erfreulich die rasche Lösung ist, für Buchberger ist sie dennoch nur „ein ganz wichtiger Etappensieg“. Der Rücktransport der Schüler nach Ennsdorf am Nachmittag ist nämlich noch nicht unter Dach und Fach. Es gibt zwar einen Linienbus um 13.15 Uhr, aber der ist zeitlich nicht für alle erreichbar. Die Ennsdorfer würden sich daher ein bis zwei zusätzliche Fahrten wie in der Vergangenheit wünschen. „Man hat uns signalisiert, dass auch hier daran gearbeitet wird“, ist der Bürgermeister optimistisch.

Nachdem das gröbste Problem bereits ausgeräumt ist, will man dem Verkehrsverbund für den nächsten Schritt nun Zeit geben. „Im Einvernehmen mit den Eltern lassen wir ihnen jetzt Luft“, betont Buchberger.