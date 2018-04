Staus, so weit das Auge reicht. Die Bewohner von Windpassing und Pyburg fühlten sich in der Vorwoche in jene Zeiten zurückversetzt, als es die Umfahrung Richtung Mauthausen noch nicht gab, denn wie früher wälzte sich eine Blechlawine durch den Ort.

Einziger Unterschied zu damals: Diesmal staute es nicht nur im Ortsgebiet, sondern auch auf der seit Oktober des Vorjahres bestehenden Umfahrung gab es kein Weiterkommen mehr. Der Grund für den Verkehrskollaps: eine Baustelle in Mauthausen.

Nichts geht mehr auf der B123. Aufgrund einer Baustelle in Mauthausen kam der Verkehr auf der 2,3 Kilometer langen Umfahrung Windpassing-Pyburg in der Vorwoche zum Erliegen. | privat

„Natürlich stört einen das, wenn es eine Umfahrung gibt und der Stau ist wieder im Ort“, erklärt Daniel Lachmayr, Vorsitzender des Ennsdorfer Infra-strukturausschusses und selbst leidgeprüfter Anrainer. Er übt auch Kritik an der Abwicklung der Baustelle auf oberösterreichischer Seite.

„Wir haben sowieso viel zu viel Verkehr für die Donaubrücke und die Kreuzung Richtung Pregarten. Wenn dort dann noch eine Baustelle dazukommt, ist das eine Katastrophe“, betont Lachmayr, der sich eine händische Ampelregelung gewünscht hätte, bei der die Fahrzeuge von der Donaubrücke bevorzugt behandelt werden.

Zur Freude der Anrainer waren die Bauarbeiten aber auf drei Tage beschränkt und das Verkehrschaos danach wieder beendet. Denn dass die Umfahrung – einmal abgesehen von den Stoßzeiten, wo manche wieder auf die Straße durch den Ort ausweichen – eine merkbare Erleichterung gebracht hat, ist eine Tatsache. „Die Situation ist um 80 Prozent besser geworden“, fasst Daniel Lachmayr die wiedergewonnene Lebensqualität in Zahlen.

Und diese Lebensqualität soll in Zukunft mit einem Rückbau der ehemaligen Bundesstraße noch verbessert werden. Als erste Maßnahme wurde bereits ein Lkw-Fahrverbot eingeführt. „Das funktioniert noch nicht ganz, aber eine Entlastung ist deutlich spürbar“, stellt Lachmayr fest.

Zudem werden auf beiden Straßenseiten eineinhalb Meter breite Gehsteige entstehen und ein markierter Mehrzweckstreifen für Radfahrer, der bei Bedarf auch von den Autofahrern befahren werden darf. „Wir sind derzeit noch in der Detailplanung, aber die erste Etappe der baulichen Maßnahmen werden wir noch heuer in Angriff nehmen“, verrät Lachmayr.