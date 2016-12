Mehr als 20 Jahre mussten die lärmgeplagten Bewohner von Windpassing und Pyburg auf die Realisierung der Umfahrung der B123 warten. Nun ist die unendliche Geschichte um ein weiteres Kapitel reicher. Die Bauarbeiten für die Umfahrungsstraße müssen nämlich neu ausgeschrieben werden.

Grund dafür ist die Insolvenz der Baufirma GLS. Ursprünglich sollte das Unternehmen mit einer abgespeckten Mitarbeiterstruktur weitergeführt und alle offenen Baustellen fertiggestellt werden. Ein Plan, der Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger von Haus aus seltsam vorkam. „Ich hatte da so ein Bauchgefühl. Wenn die Mitarbeiter reduziert werden, dann geht sich diese Baustelle nicht aus. Ich habe das eigentlich erwartet“, kam die Neuausschreibung für den Ortschef nicht unerwartet.

Schuldzuweisungen wegen einer eventuellen weiteren Verzögerung gibt es aber weder von ihm noch von seinem Amtskollegen Rudolf Divinzenz. „Dass die GLS insolvent ist, nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis. Das war nicht absehbar, das ist höhere Gewalt“, sieht der Bürgermeister von St. Pantaleon-Erla die Neuausschreibung nicht tragisch.

Masseverwalter ließ vier Fristen verstreichen

Um den Bau der Umfahrung noch fristgerecht über die Bühne bringen zu können, musste man beim Land NÖ handeln. „Die Umfahrung ist ohnehin schon ein ewiges Thema. Für uns musste jetzt eine Entscheidung fallen“, erklärt Gerhard Fichtinger vom NÖ Straßendienst. Das Land war bemüht, den Fortbestand der Firma und der Arbeitsplätze zu sichern. „Leider hat der Masseverwalter nach mehrmaligen Gesprächen und auch nach mehrmaliger Fristverlängerung den rechtskonformen Eintritt in den Bauvertrag mit dem Land Niederösterreich nicht erklärt“, verrät Fichtinger den Grund für die Notwendigkeit einer Neuausschreibung.

Bevor neu ausgeschrieben wird, muss noch genau ermittelt werden, was bereits erledigt ist und was noch zu tun ist. „Die Fertigstellung war für Herbst 2017 geplant. Ich hoffe, dass wir das in irgendeiner Form hinkriegen“, sagt Fichtinger.

Mehr Hintergründe und Stimmen zur Neuausschreibung lesen Sie in der aktuellen Haager NÖN.