Am 23.12. in der Zeit von drei bis 13 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten so ins Innere des Gastronomiebetriebes. Sie durchsuchten alle Räume und ließen Zigaretten, Spirituosen und Lebensmittel mitgehen. Die Polizei sicherte die Spuren und das Fenster wurde provisorisch abgedichtet.

Nur wenige Stunden später (in der Nacht von 23. auf 24. Dezember) war das Lokal erneut das Ziel von Einbrechern. Wieder schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Diesmal ließen sie Bargeld mitgehen. Ob zwei Mal dieselben Ganoven am Werk waren, ist derzeit noch nicht klar.