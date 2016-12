Es war die mit Abstand größte Firmenpleite in Oberösterreich im heurigen Jahr: Die Baufirma GLS mit Sitz in Perg und Filiale in Ennsdorf sowie das Tochterunternehmen RW Montage GmbH sind in die Insolvenz geschlittert.

In Summe geht es um Passiva in der Höhe von 61 Millionen Euro. Die Sanierung der Wiener Praterbrücke habe das Unternehmen in die Millionenpleite geführt, hieß es seitens des KSV 1870. Von der Insolvenz sind rund 280 Dienstnehmer und 1.130 Gläubiger betroffen.

„Ich habe den Eindruck gewonnen, dass gearbeitet wird“

Die Großinsolvenz sorgte in Ennsdorf gleich zweifach für Unsicherheit und Unbehagen. Zum einen wegen der gefährdeten Arbeitsplätze am GLS-Standort Ennsdorf, zum anderen wegen der Baustelle für die B123-Umfahrung Pyburg-Windpassing. Kurzzeitig eingestellte Arbeiten sorgten für Gerüchte über einen konkursbedingten Baustopp der seit Jahrzehnten herbeigesehnten Umfahrungsstraße. Diese Sorge scheint aber unbegründet zu sein, das Unternehmen wird mit abgespeckter Mitarbeiterstruktur weitergeführt.

„Ich habe den Eindruck gewonnen, dass gearbeitet wird. Dass die Baustelle in irgendeiner Form zu Ende gebracht wird, darüber habe ich keine Ängste“, erklärt Ennsdorfs Bürgermeister Alfred Buchberger. Am geplanten Zeitplan soll sich nichts ändern.

Viel mehr Sorge als die Umfahrung bereitet Buchberger das Schicksal der Ennsdorfer GLS-Mitarbeiter, die kurz vor Weihnachten trotz guter Arbeit ihren Job verlieren könnten. Wie viele Mitarbeiter die Firma verlassen müssen, ist derzeit aber noch nicht bekannt.