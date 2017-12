Am 1. und 2. Dezember fand die 64. Weltmeisterschaft im Leistungspflügen an der Egerton University nahe Nakuru in Kenia statt. Der 23-jährige Hannes Heigl aus Ernsthofen ging für Österreich in der Kategorie Drehpflug an den Start.

Bereits drei Wochen vor dem Bewerb war Hannes Heigl gemeinsam mit seinem Trainer Josef Heigl in Kenia eingetroffen und hatte sich auf die WM vorbereitet. „Am Tagesplan standen natürlich das Training sowie das Kennenlernen des kenianischen Bodens, um perfekte Furchen ziehen zu können. Es standen aber auch freie Tage am Plan, die wir für Ausflüge nutzten und um Sehenswürdigkeiten in Kenia zu besuchen“, erzählt Heigl.

27-köpfiger Österreich-Fanclub

Die Bedingungen beim Weltmeisterschaftsbewerb waren vor allem aufgrund der starken Bodenwellen und der klebrigen Bodenbeschaffenheit äußerst schwierig. „Besonders gerade Furchen zu ziehen und in den Boden zu kommen war schwer. Der Boden klebte stark an den Stahlblechen des Pflugs. Teilnehmer mit Plastikstreichblechen waren so klar im Vorteil“, sagt Heigl. Schreckminuten herrschten dann noch, als plötzlich der Hydraulikschlauch platzte, der aber schnell und rechtzeitig repariert werden konnte.

Letztendlich reichte Heigls Leistung für den 14. Gesamtrang. Obwohl sich Heigl vor seiner WM-Reise vielleicht mehr erhofft hatte, war die Freude beim Ernsthofner groß. Und gefeiert wurde natürlich auch, dabei wurde Heigl vom 27-köpfigen Österreich-Fanclub tatkräftig unterstützt.

Aus Kenia nimmt Hannes Heigl vor allem viele Eindrücke mit nach Österreich: „Das Land und die Sitten sind ganz anders als bei uns, es ist aber dennoch ein schönes Land.“