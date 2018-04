Zu einem Menschenrettungseinsatz auf einem Feld in Rubring (Gemeinde Ernsthofen) wurden am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Ernsthofen, Stadt St. Valentin und das Rote Kreuz St. Valentin sowie ein Rettungshubschrauber gerufen ( wir hatten am Wochenende berichtet, siehe hier und unten).

Aus unbekannter Ursache wurde ein Mann bei Feldarbeiten mit seinem Fuß in einem landwirtschaftlichen Gespann im Bereich Packerwalze (ein Arbeitsgerät, das zum Zerkleinern von Erdklumpen verwendet wird) eingeklemmt und verletzte sich dabei schwer. Da sich der Verunglückte nicht mehr selbstständig befreien konnte, alarmierten anwesende Feldarbeiter umgehend die Einsatzkräfte.

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde gleich zur Erstversorgung und Stabilisierung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers übergegangen, bevor versucht werden konnte, den Verletzten mittels hydraulischem Rettungsgerät und Südbahnwinde zu befreien. Da das Gerät mit einem Kran angehoben und Teile der Maschine abmontiert werden mussten, dauerte es dabei rund eine Stunde, bis die verletzte Person befreit und mit dem Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen werden konnte.