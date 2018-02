Hut ab vor dieser Top-Bäuerin: Die Rede ist von Gebietsbäuerin Sieglinde Land aus Ernsthofen.

Gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschaftet sie seit 1993 in Kanning einen Ackerbau- und Schweinemastbetrieb auf biologischer Wirtschaftsweise mit Direktvermarktung im Vollerwerb. Dazu noch 28 Jahre lang in der Frauenbewegung der Bäuerinnen tätig zu sein, ist schon rekordverdächtig.

Rekord bei Projekt zum 40-jährigen Jubiläum

Ein großartiger Erfolg in ihrer Laufbahn war unter vielen anderen die Projektumsetzung zum 40-jährigen Jubiläum der Bäuerinnen im Gebiet Haag im dem Vorjahr. Im Vordergrund ihrer Ideen stand dabei unter anderem, die Landwirtschaft mit allen Höhen und Tiefen in den Fokus der allgemeinen Öffentlichkeit zu rücken.

Ein großer Teil wurde auch der Konsumenteninformation gewidmet. Hier wollte man die Sorgfalt, Freude und Liebe zur Erzeugung von qualitätsorientierten, landwirtschaftlichen Produkten darstellen und zugleich auch die Bevölkerung zum regionalen und saisonalen Einkaufen beim Bauern motivieren.

Bei der Suche nach einem Veranstaltungsmotto zur Jubiläumsveranstaltung „40 Jahre Bäuerinnen im Gebiet Haag“ brauchte man gar nicht nachzudenken. Was Bäuerinnen bewegen, was Bäuerinnen bewegt, lag im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand.

Aus Gips wurden also 15 Bäuerinnenhände gegossen, die verschiedenste Arbeiten darstellen sollten. Vom Miteinander, Kinderbetreuung bis zur Altenversorgung, von der Wertigkeit der Lebensmittel bis hin zu Glaube, Tradition und Beständigkeit verteilt sich dabei der Tätigkeitsbereich der Bäuerinnen. Auch die Sorgen und Ängste um Felder und Höfe wurden in dieser Ausstellung in der Filialkirche Kanning dargestellt.

Viele Erfolge in ihrer Laufbahn verbucht

Im Juni 2017 wurde die Ausstellung in der Kirche eröffnet und war sechs Wochen lang für Besucher zugänglich. 1.500 Besucher besichtigten die Ausstellung, eine Rekordleistung. Wäre Kanning nicht ein Kirchenjuwel in der Diözese St. Pölten, man würde diesen Ort gar nicht finden. Für dieses Projekt waren die Frauen – und hier sind alle Bäuerinnen im Gebiet Haag gemeint – sehr gefordert.

Die Gebietsbäuerin Sieglinde Land, die mit ihrem gesamten Vorstandsteam den Bäuerinnentag vor Kurzem souverän vorbereitet hatte, bedankte sich mit einem herzlichen Dankeschön bei ihren Bäuerinnen. Karin Metz, die ehemalige Mostprinzessin von Haag, zeigte eine Präsentation.

Der Bäuerinnenchor des Gebietes Haag sorgte mit seinem Vortrag für einen Ohrenschmaus und glänzte durch Musikalität, Ausdruck und Klangqualität. Die Festansprache der Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann aus Vorarlberg war in Sachen Rhetorik und Inhalt sehr glanzvoll präsentiert.