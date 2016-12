Insgesamt sechs Frisuren musste Sandra Wimmer, im Bild mit Expertin Susanne Zuser, kreieren. | privat

„Es war eine unglaubliche Erfahrung und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt“, schwärmt Sandra Wimmer aus Haag von ihrer Teilnahme an den EuroSkills 2016, die von 1. bis 3. Dezember im schwedischen Göteborg veranstaltet wurden und die das österreichische Team letztendlich als Gesamtsieger und Europameister verließ.

Durch ihre Top-Platzierung bei den letztjährigen Staatsmeisterschaften der Friseure und dem Sieg beim Ausscheidungsfrisieren konnte sich die 25-jährige Friseurmeisterin, die seit vier Jahren in Ertl einen Salon betreibt, für die Europameisterschaften der Berufe qualifizieren – als einzige und erste Friseurin seit 2007!

Ein Jahr lang hat sich die Stylistin aus Leidenschaft dann auf diesen Wettbewerb intensiv vorbereitet. „Im letzten halben Jahr trainierte ich zwei Mal wöchentlich mit meinem Damentrainer Andreas Atesol in Wien beziehungsweise mit meiner Herrentrainerin Silvia Rutt in Pöchlarn“, erzählt Wimmer. Denn die Anforderungen bei den Europameisterschaften hatten es in sich: In sechs verschiedenen Durchgängen mussten Frisuren für die Dame und den Herrn kreiert werden – von der Dauerwelle bis zur Brautfrisur. Dabei galt es, die Vorgaben der Jury einzuhalten. So musste beispielsweise bei zwei Überraschungsdurchgängen nach einer Fotovorlage geschnitten und gefärbt werden.

Niveau bei Friseuren war sehr hoch

„Am ersten Tag war ich schon sehr nervös. Man muss sich an das Umfeld erst gewöhnen und daran, dass so viele Leute zuschauen. Doch mit der Zeit gewöhnt man sich an alles“, weiß die passionierte Friseurin, die für ihre Arbeit Bestnoten erhielt. 510 Punkte erreichte Sandra Wimmer für ihre Frisuren. Während dieses Ergebnis in anderen Branchen locker für einen Stockerlplatz gereicht hätte, bedeutete es schließlich den ausgezeichneten siebenten Rang für die junge Haagerin.

Sandras größter Fan war ihr Freund Peter Edermayr, der sie gemeinsam mit ihren Eltern moralisch vor Ort unterstützte. | NOEN, privat

„Das Niveau war bei uns ziemlich hoch und die Ergebnisse lagen sehr knapp beieinander“, ist Wimmer mit ihrem Abschneiden aber sehr zufrieden. „Da ich jetzt das Höchstalter erreicht habe, war es für mich die letzte Chance, bei diesem Bewerb mitzumachen. Und diese habe ich genutzt“, freut sich die 25-Jährige. Für ihre großartige Leistung wurde sie mit der „Medal of excellence“ ausgezeichnet.