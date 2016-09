Glanzvoll und festlich wurde Anfang September mit einem Festakt der erste Jahrgang der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement der Schulen für wirtschaftliche und soziale Berufe der Marienschwestern vom Karmel gestartet.

Das Ziel dieser Lehranstalt (HLS) ist die Vermittlung einer umfassenden und vertieften Allgemeinbildung und damit die Schaffung der nötigen Voraussetzungen für ein Universitätsstudium. Die Hof- und Schulchronik beginnt in den bewegten Jahren während des Zweiten Weltkrieges. Um 1900 war es eine Sonntagsschule für Mädchen unter Leitung von Gräfin Paula von Goudenhouve.

1903 begannen die ersten Marienschwestern ihren Dienst in Erla. Der Unterrichtsbeginn begann mit sechs Zöglingen. 1950 erhält die Schule das Öffentlichkeitsrecht für immer. In den vergangenen Jahrzehnten erfolgten insgesamt drei Zu- und Umbauten. Im Laufe der Jahre wurden ständig neue Lehrpläne an dieser Schule aufgenommen. Die Haushaltungsschule wird zur einjährigen Wirtschaftsfachschule, die zweijährige Hauswirtschaftsschule zur dreijährigen Fachschule für Sozialberufe.

Die Fachschule für Familienhilfe und Pflegehilfe wird zur Fachschule für Familienhilfe, Pflegehilfe und Altenfachbetreuer. Die Fachschule für Familienhilfe, Pflegehilfe und Altenfachbetreuer wird zur Schule für Sozialbetreuungsberufe – Diplomniveau Familienarbeit und Fachniveau Altenarbeit.

Festredner sieht die Schule auf dem richtigen Weg

Und als Krönung für diese Schuldynamik erfolgte nun durch das neue Ausbildungsangebot der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement der Start einer neue Ära, die vor über 110 Jahren ihren Ausgangspunkt genommen hatte.

Somit wurde dieser Ort schon für viele zu einem „Baustein ihres Lebens“. Die Festrede vom Präsidenten des Landesschulrates, Johann Heuras, über Schule, Bildung und Sozialbereich ging den Gästen unter die Haut.

„Die HLS Erla für Sozialmanagement wird sich künftig verstärkt mit sozial- und psychologischen Themen auseinandersetzen müssen“, so der Festredner. Und hier sei die HLS Erla auf dem richtigen Weg. Die Begrüßung und einführenden Worte sprach Direktorin Margret Grill. Weitere Festansprachen folgten von Landesschulinspektorin Susanne Ripper und von Generaloberin Michaela Pfeiffer-Vogel.

Unter den Anwesenden gesichtet wurden Fachinspektorin Adelheid Scharnagel und Oberin Rosa Wieser. Magdalene Innerhuber und ihre Sängerinnenrunde waren für die musikalische Umrahmung und vor allem für die Schulhymne mit dem Eigentext: „A Schui zum Leben, A Erla-Gfüh, da kann ma sehr vü lochn“ verantwortlich.