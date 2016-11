Die JVP in Niederösterreich hat seit Samstag einen neuen Landesobmann. Der Bezirksobmann von Tulln, Bernhard Heinreichsberger (27), folgt auf Lukas Michlmayr, der nicht mehr zur Wahl antrat. „Nicht weil ich muss, sondern weil ich möchte“, betonte der Haager Bürgermeister.

„Bürgermeister war eigentlich nie als Ziel in meinem Kopf“

Nachdem er im Zuge des Landtagswahlkampfes, in dem er als Jugendkandidat des Bezirkes Amstetten 1.560 Vorzugsstimmen bekommen hatte, auch niederösterreichweit aufgefallen war, bot sich für Lukas Michlmayr im Jahr 2013 die Chance, als JVP-Landesobmann landesweit politisch aktiv zu werden. Im November 2013 trat er dann in die Fußstapfen von Bettina Rausch. Und das mit einem klaren Ziel vor Augen.

2016 wollte Michlmayr noch einmal kandidieren und bei der Landtagswahl 2018 als Jugend-Spitzenkandidat ins Rennen gehen und für ein Jugendmandat laufen. „Aber es kommt in der Politik meistens alles anders als man denkt“, schmunzelt Michlmayr. Und so kam er 2014 als Nachfolger von Josef Sturm als Haager Bürgermeister ins Gespräch.

„Ich war zwar damals Stadtrat für Kultur und Bildung, aber Bürgermeister war eigentlich nie als Ziel in meinem Kopf“, gesteht der 29-Jährige. Trotzdem entschied er sich zu kandidieren und ist nun seit eineinhalb Jahren mit Leib und Seele Stadtchef von Haag.

„Zu einer schwarzen politischen Jugendorganisation gehört eine schwarze Null.“

Lukas Michlmayr zur Tatsache, dass er und sein Team die JVP mit positivem Eigenkapital übergeben haben

Die Aufgaben eines Bürgermeisters und des JVP-Landesobmannes zeitlich unter einen Hut zu bringen, erwies sich aber als schwierig. So entschied sich Michlmayr im Jänner bewusst für den Schritt weg von der Landesebene und zurück in die Gemeinde. „Wenn du ein volles Regal hast, musst du manchmal ein paar Produkte herausnehmen, damit du wieder Platz hast für etwas Neues. Wenn du in ein volles Regal immer noch Produkte dazu hineinstopfst, musst du hoffen, dass das Regal nicht als Gesamtes umfliegt“, greift Michlmayr zu einem bildlichen Vergleich für diesen Schritt.

Pro Jahr legte Michlmayr rund 60.000 Kilometer im Dienste der JVP zurück. Die Funktion des Landesobmannes verschlang rund 25 bis 30 Wochenstunden – mit drei bis vier Abendterminen pro Woche. Zeit, die Michlmayr nun in die Tätigkeit für die Gemeinde und persönliche Interessen stecken wird. „Ich möchte mich jetzt für Haag und die Region einsetzen und voll darauf konzentrieren. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 120 Prozent“, erklärt Michlmayr.

Nach dem Abschied von der Landesebene sollte auch mehr Zeit für Familie und Hobbies bleiben. So möchte sich Michlmayr wieder vermehrt dem Singen widmen. Und es gibt noch ein großes Ziel: den Abschluss des Studiums. „Ich habe alle Prüfungen fertig und muss nur noch die Diplomarbeit abgeben. Aber die schreibt sich leider nicht von selbst.“

In der JVP wird Lukas Michlmayr noch bis 2018 Stellvertreter von Sebastian Kurz auf Bundesebene sein. Im Landespräsidium ist der Bezirk Amstetten seit Samstag aber nicht mehr vertreten. Auch Landesgeschäftsführer Michael Strasser stellte sein Amt zur Verfügung. Der Haidershofner wechselt nach zwei Jahren in die Privatwirtschaft.