Viele Gemeinden stehen vor der Situation, dass ihre Ortskerne immer weniger frequentiert werden und Geschäfte abwandern. Auch die Stadt Haag ist vor diesem Schicksal nicht gefeit. Daher gab es gemeinsam mit dem Haager Stadtmarketingverein immer wieder Überlegungen zur Ortskernbelebung. Nun wird gehandelt.

„Wahrscheinlich müssen wir neu denken und uns auch trauen neue Wege zu gehen. Der kleine Greißler wird wohl nicht mehr zurückkommen, daher müssen wir über andere Nutzungen der Gebäude und des öffentlichen Raumes nachdenken,“ erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr den Hintergrund einer neuen Idee.

Sortiment wird auch an die Jahreszeit angepasst werden

Ab sofort werden in sogenannten „Regionalomaten“ Produkte, die in Haag produziert werden, rund um die Uhr angeboten. Als Betreiber der beiden Automaten, die in der Nähe der Apotheke aufgestellt wurden, konnte Gerhard Schedlberger gefunden werden. Er hat bereits Erfahrungen mit Eierautomaten. „Das Sortiment wird pro Monat ein wenig geändert. Wir testen gerade, welche Produkte von den Haagerinnen und Haagern angenommen werden,“ berichtet Lukas Michlmayr.

Momentan ist der Automat vor allem mit Eiern, Nudeln, Speck, Grammelschmalz und Kürbiskernen bestückt. Das Sortiment wird aber auch an die Jahreszeit angepasst werden. So sind zukünftig etwa Kekse im Advent und Ostereier rund um Ostern denkbar. Sollte den Haagern ein Produkt fehlen, können sie auch Wünsche auf der Gemeinde deponieren, verspricht der Bürgermeister.

Die Testphase wird auf jeden Fall ein halbes Jahr in Anspruch nehmen, um aussagekräftige Zahlen über die Nutzung und Vorlieben der Haager bekommen zu können. Sollte das Angebot der Automaten sehr gut angenommen werden, kann sich der Stadtchef auch vorstellen, einen kleinen Laden in einem leer stehenden Gebäude einzurichten.