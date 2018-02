Ein gemeinsames Projekt von Gemeinde, Volksschule und Imkerverein wurde mit dem Naturschutzpreis „Die Brennessel“ ausgezeichnet. Der Preis, der von der Stiftung „Blühendes Österreich“ vergeben wird, würdigt unterschiedlichste Projekte, die sich verbesserte Nachhaltigkeit und Artenvielfalt zum Ziel setzen. Insgesamt wurden über 200 Projekte eingereicht, 28 von ihnen wurden in Wiener Neudorf vor den Vorhang geholt.

Die Stiftung stellte ein Preisgeld von 200.000 Euro zur Verfügung. 3.000 Euro davon bekam das Projekt aus Biberbach, in der Kategorie „Schulen und Kindergärten“, verliehen. Bei dem Unterfangen geht es um das Anlegen von rund 4.000 m² Insektenweiden.

Gemeinsam mit dem Imkerverein und Schülern der Volksschule werden verschiedenste Flächen in Biberbach mit einer speziellen Samenmischung aufbereitet, sodass das Nektarangebot für die Bienen, Schmetterlinge und Co gesteigert werden kann. Zugleich soll den Kindern, die an dem Projekt beteiligt sind, die Wichtigkeit von Insekten verdeutlicht werden.

Im Frühjahr soll mit den Vorbereitungen und der Aussaat begonnen werden, damit den Nützlingen sehr rasch ein vielfältiges Nektarangebot zur Verfügung steht. „Wir sind sehr glücklich über diese Auszeichnung. Sie ist uns auch Motivation das Thema Naturschutz in der Gemeinde weiterhin verstärkt zu betreiben“, sagt Bürgermeister Fritz Hinterleitner.