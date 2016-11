Im Westwinkel schaut man auf die Umwelt. Daher teilen sich die fünf Westwinkel-Gemeinden St. Valentin, Ennsdorf, Ernsthofen, Strengberg und St. Pantaleon-Erla ab dem neuen Jahr ein gemeinsam geleastes E-Auto.

Vom ursprünglichen Plan, das umweltfreundliche Auto wochenweise zu verleihen, ist man bei den Westwinkel-Sitzungen wieder abgekommen. Nun wird das Fahrzeug im Monatswechsel in den einzelnen Gemeinden im Einsatz sein.

„Eine E-Tankstelle pro Gemeinde ist einmal der Anfang“

Wie viele Monate man das E-Auto nutzen möchte, das war vergangene Woche auch Thema in der Gemeinderatssitzung in St. Pantaleon-Erla. Dass man bei diesem Projekt mitmachen wolle, hatte der Gemeindevorstand bereits vorab beschlossen. Dieser Beschluss wurde dann auch vom Gemeinderat abgesegnet. Man entschied sich einstimmig für eine zweimonatige Nutzung im Jahr 2017, nämlich in den Monaten Februar und August.

Pro Monat, in dem das Auto einer Gemeinde zur Verfügung steht, fallen Kosten von 412,62 Euro an. In St. Pantaleon-Erla muss man aber noch zusätzliche Kosten einplanen, denn im Ort gibt es bis dato noch keine E-Tankstelle. Das wird sich aber demnächst ändern.

„E-Autos liegen im Trend der Zeit. Eine E-Tankstelle pro Gemeinde ist einmal der Anfang. Und das ist gut so“, erklärt Bürgermeister Rudolf Divinzenz zur geplanten E-Tankstelle beim Gemeindeamt. Die EVN habe den möglichen Standort bereits begutachtet, berichtete Vizebürgermeister Josef Alkin dem Gemeinderat.

Es wird nun Aufgabe des Wirtschaftsausschusses sein, ein Konzept für die konkreten Nutzungsbedingungen auszuarbeiten. Ob das Elektrofahrzeug nur der Gemeinde zur Verfügung stehen wird oder auch an die Bürger verliehen werden soll und wenn ja, unter welchen Bedingungen, das alles ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.