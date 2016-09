„Ich schaue den Kiddy Contest schon seit ich denken kann. Ich habe mich aber nie getraut mitzumachen. Heuer dachte ich mir, was soll’s, es ist meine letzte Chance mit 13 Jahren“, berichtet Madita Killinger, eine der zehn Finalistinnen beim Kiddy Contest am 22. Oktober in der Wiener Stadthalle.

Kein anderes Musikformat für junge und talentierte Sänger kann auf eine derart lange Geschichte zurückblicken. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten können sich junge Künstler aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit neutextierten Hits dem Publikum präsentieren.

„Meine gesamte Klasse kommt inklusive Direktor“

Wie groß der Andrang nach 21 Jahren noch ist, zeigt der Kartenvorverkauf. Binnen 30 Minuten war die Halle F in Wien restlos ausverkauft. Doch für jene, die keine Karten mehr bekommen haben, gibt es eine Pre-Show vor dem Finale um 13 Uhr. „Meine gesamte Klasse kommt geschlossen inklusive Direktor zu meinem Auftritt in der Pre-Show“, freut sich Madita über den großen Rückhalt ihrer Klasse.

Der 13-jährigen Finalistin wurde die Musik in die Wiege gelegt. Gemeinsam mit ihren zwei Geschwistern und ihrem Vater spielt Madita in der Volksmusikgruppe „Mühlviertler Laterndlmusi“. Bereits mit drei Jahren fing die Haagerin mit dem Geigespielen an, mittlerweile beherrscht sie die Instrumente Klavier, Bassgeige und Flöte.

Im Song und privat als Klimabotschafterin

Aus über 3.000 Bewerbern konnte Madita mit ihrem eingeschickten You-Tube-Video, einer Coverversion von „Lost boy“, die Jury überzeugen. „Einige Wochen später erhielt ich einen Anruf, dass ich zu den Auditions eingeladen bin. Vorab erhielt ich bereits das Lied ‚Stimme‘ von EFF mit dem neuen Titel ‚Notruf der Erde‘“, erzählt Madita gegenüber den NÖN.

Ein besonderer Zufall, denn Madita engagiert sich auch privat und in der Schule als Klimabotschafterin für die Umwelt. „Mir liegt unser Planet sehr am Herzen. Um auch in Zukunft sorglos in unserer Heimat leben zu können, müssen wir nachsichtiger im Alltag mit der Natur umgehen“, ist die 13-Jährige überzeugt.

Bereits im Vorfeld durften die zehn Finalisten auch schon Starluft schnuppern. Im JUFA Hotel Wien wurden die Kids von Puls 4-Moderatorin Silvia Schneider der Presse vorgestellt. „Wir durften auch schon im Studio unsere Lieder einsingen und viele Interviews führen. Das beeindruckt einen schon und ich denke, man sollte es genießen, denn so etwas erlebt man nur einmal im Leben“, sagt Madita.

Die Konkurrenz ist groß im Finale, doch die Haagerin ist selbstbewusst und genießt die Teilnahme: „Ich schätze meine Chancen eher durchschnittlich ein. Ich hoffe, die Coaches zeigen mir eine coole Choreografie“, sagt Madita.