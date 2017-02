Die Gesinnungsfreunde der SPÖ Haidershofen trafen sich am Samstag im Gasthaus Xandl in Hainbuch, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Moderator Josef Rinner konnte sich über zahlreichen Besuch der Veranstaltung freuen und als Gäste Peter Kölbl (Behamberg) und Hermine Freitag (Stadt Haag) sowie Landtagsabgeordneten Helmut Schagerl als Referent begrüßen.

Ein Teil des neuen SPÖ-Vorstandes, v.l. Kassier Gerhard Bruckner mit Stellvertreterin Karin Peischl, Parteichef Karl Brandecker, Stellvertreter Josef Rinner, Schriftführer Franz Scheidleder und Kassaprüferin Eva Haslinger. | Sabine Hummer

Nach einem kurzen Rückblick auf die Veranstaltungen des Vorjahres – die Highlights waren der Kinderfasching, das Stockturnier und der Adventmarkt in Hainbuch – riss Josef Rinner die Bundespräsidentenwahl und die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge in Haidershofen an.

Durch den Rücktritt des bisherigen Ortsparteichefs Günter Steiner von allen Funktionen in der Partei und im Gemeinderat wurden im Anschluss die Neuwahlen des SPÖ-Vorstandes unter dem Vorsitz von Peter Kölbl durchgeführt. Mit einstimmigem Votum wurde Karl Brandecker zum neuen Parteiobmann gewählt. Ihm zur Seite steht ein breit aufgestelltes Team, angeführt von Josef Rinner als Obmannstellvertreter.

Ein Teil des neuen SPÖ-Vorstandes, v.l. Kassier Gerhard Bruckner mit Stellvertreterin Karin Peischl,Parteichef Karl Brandecker, Stellvertreter Josef Rinner, Schriftführer Franz Scheidleder und Kassaprüferin Eva Haslinger. | Hummer

Auf neue Beine soll das System der Subkassiere gestellt werden. Da die Kassiertätigkeit in Zukunft von der Bezirkspartei übernommen wird, sollen die Parteimitglieder künftig ausschließlich für die Mitgliederbetreuung abgestellt werden.

Mitgliederwerbung – vor allem in der jüngeren Generation – ist ebenfalls ein Ziel des neuen Teams. „Wir müssen besser transportieren, was wir für Haidershofen erreicht haben. Denn viele SPÖ-Vorschläge im Gemeinderat wurden dann auch – wenn auch mit Verspätung – umgesetzt“, machte der ausgeschiedene Obmann Günter Steiner Stimmung. Für die SPÖ Haidershofen zähle die Zusammenarbeit und es werde auch in Zukunft auf das Wohl der Haidershofner Bürger geschaut.

Ehrungen wurden an langjährige Parteimitglieder durch Landtagsabgeordneten Helmut Schagerl überreicht.