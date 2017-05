Seitdem die Entscheidung gefallen ist, dass das Bezirksgericht in Haag nun doch wieder eigenständig wird, wird fleißig am Projekt in der Höllriglstraße 7 gearbeitet. „Das Gebäude gehört der Stadtgemeinde Haag, wir werden jetzt den Flächenbedarf des Gerichtes erheben und überlegen, wie wir das Gebäude nach einer Sanierung bestmöglich nützen können,“ berichtet Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Frühkinderziehung neben dem Gericht

Bei einem Besuch von Justizminister Wolfgang Brandstetter im Bezirksgericht am vergangenen Freitag berichtete der Stadtchef gemeinsam mit Erwin Hackl und Helmut Tramberger vom Planungsbüro Hackl über den aktuellen Planungsstand: „Wir sind schon einen guten Schritt weitergekommen. Vielleicht können wir heuer noch mit dem Umbau starten.“

Neben dem Bezirksgericht wird auch eine Frühkinderziehung, also eine flexible Tagesbetreuung für Kinder im Alter von eineinhalb bis zweieinhalb Jahren, in dem Gebäude eingerichtet. Zudem gibt es Überlegungen, mit dem Polizeiposten ins Gerichtsgebäude zu übersiedeln. Dazu wurden letzte Woche offiziell Gespräche mit dem Bundesministerium für Inneres begonnen.

„Wir haben einen Polizeiposten, der sehr schwer und mit großem finanziellen Aufwand barrierefrei gemacht werden müsste. Das Gebäude in der Höllriglstraße wäre barrierefrei. Ich denke, das wäre eine Win-Win-Win-Situation. Die Polizei wäre barrierefrei, die Justiz braucht bei Verhandlungen oftmals Unterstützung der Polizei und die Stadtgemeinde hätte einen verlässlichen Mieter“, erklärt Lukas Michlmayr, der auch Gespräche mit Minister Wolfgang Sobotka suchen möchte, die Vorteile.