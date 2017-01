Es ist der HLW ein Anliegen, den Schülern vielfältige Möglichkeiten zu bieten, um sowohl Sprach- als auch interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. So ist es in diesem Jahr erstmalig gelungen, drei Austauschschüler aus Chile an der Schule begrüßen zu dürfen.

Diego Arturo Andrés Henríquez Kindermann besucht die deutsche Schule in Santiago de Chile, Joaquín Andrés Villagra Cabrera und Facundo José Ferrari Aguilera sind Schüler der deutschen Schule in Puerto Montt. Alle drei lernen seit zirka zehn Jahren Deutsch und möchten ihre Kenntnisse in Österreich noch weiter ausbauen.

Man freut sich auf spannende Wochen

Besonderer Dank gilt den Gastfamilien Popp, Grissenberger und Serglhuber, die es den Austauschschülern ermöglichen, einen direkten Einblick in die österreichische Kultur und Lebensweise zu bekommen. Die Familien sowie Austauschschüler freuen sich auf spannende Wochen.

Die Grundphilosophie ist die interkulturelle Freundschaft und der Eins-zu-eins-Austausch. Somit werden auch Schüler aus der HLW im Sommer 2017 die Möglichkeit bekommen, für zwei Monate nach Chile zu gehen, um dort die Schule zu besuchen und neue Erfahrungen zu sammeln.