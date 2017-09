NÖN/BVZ

NÖN: Sie sind seit 2008 im Nationalrat. Was haben Sie in diesen neun Jahren für die Region erreicht und was motiviert Sie, sich erneut der Wahl zu stellen?

Edith Mühlberghuber: Als Oppositionspartei kann man zwar Anträge einbringen, aber sie finden leider keine Zustimmung. Was mir persönlich an der Politik extrem Spaß macht, sind die direkten Interventionen. Denn da ist man ganz nahe am Bürger. Es kommen zum Beispiel Leute zu mir, die ein Problem wegen einer Lärmschutzwand haben oder auch, weil sie sich den Schikurs für ihr Kind nicht leisten können. Meist sind es Personen mit geringerem Einkommen, alleinerziehende Mütter, aber auch Menschen mit Behinderungen. Kürzlich war zum Beispiel eine Frau bei mir, die aufgrund eines Gebrechens einen neuen Lift im Haus braucht, weil der alte kaputt ist. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Ich mag die Menschen und das spüren sie auch.

„ Es geht nicht um Plätze, sondern darum, das ein Plus vorne steht “

Mit welchem Ziel gehen Sie in die Wahl. Was wäre für sie ein Wahlerfolg?

Ich habe 2013 zum ersten Mal ein Direktmandat in der Region erreicht, 2008 bin ich ja über die Landesliste in den Nationalrat gekommen. Mein Ziel ist es, das Ergebnis der letzen Wahl zu bestätigen und das Grundmandat stimmenmäßig noch zu festigen.

Wie sieht es im Bund aus? Der erste Platz scheint ja nicht mehr erreichbar zu sein?

Es geht nicht um Plätze, sondern darum, dass beim Ergebnis ein Plus vorne steht. In Wahrheit fängt man ja bei jeder Wahl wieder ganz von vorne an. Man muss auch die Menschen neu überzeugen, die einen beim letzten Mal gewählt haben.

Welche Themen stehen für Sie in der Region im Vordergrund?

Die Bundesthemen betreffen natürlich auch alle Wahlkreise, zum Beispiel, dass die Familienbeihilfe seit zwölf Jahren nicht an die Inflationsrate angepasst wurde. Oder auch die Erbschaftssteuer: Viele Menschen verstehen nicht, warum sie für das Haus, das sie sich erarbeitet und für das sie schon Steuern gezahlt haben, nochmals zur Kasse gebeten werden sollen, wenn sie es ihren Kindern überschreiben möchten.

Wenn es bei der Erbschaftssteuer eine Untergrenze von einer Million Euro gibt, wird der normale Hausbesitzer aber kaum davon betroffen sein.

Aber wer garantiert, dass die Grenze nicht in ein paar Jahren auf 500.000 Euro und dann auf 200.000 Euro herabgesetzt wird? Wir sagen da: Wehret den Anfängen.

Gibt es auch spezielle Wahlkampfthemen in der Region?

Wir haben ja kürzlich unser Wirtschaftsprogramm vorgestellt und zuvor viele Betriebe in der Region besucht. Eines der größten Probleme, das die Unternehmer zur Zeit haben, ist der Facharbeiter- und auch der Lehrlingsmangel. Außerdem beklagen sie ein Übermaß an Bürokratie. Da besteht Handlungsbedarf.

„Schweinefleisch von vornherein auszuschließen, halte ich für falsch“

Themenwechsel: Muss in jedem Kindergarten der Region Schweinefleisch auf den Tisch kommen?

Grundsätzlich muss bei uns in Österreich Schweinefleisch auf den Tisch kommen – gerade in unserer Region, wo es so viele Schweinebauern gibt. Bei den Kindern muss man natürlich aber auch schauen, was sie gerne essen. Es macht auch keinen Sinn, ihnen im Kindergarten etwas vorzusetzen, was sie nicht mögen. Und es sollte doch möglich sein, im Kindergarten verschiedene Speisen anzubieten. Schweinefleisch von vornherein auszuschließen, halte ich für falsch.

Werden Sie auch einen Persönlichkeitswahlkampf führen, wird es Plakate von Ihnen in der Region geben?

Wir haben die Plakate auf Bundesebene mit dem Spitzenkandidaten, die natürlich auch in der Region verwendet werden. Von mir selbst wird es keine Plakate geben.

Welche Rolle spielen Facebook und Internetforen in Ihrem persönlichen Wahlkampf?

Ich nutze Facebook für meine politischen Anliegen, privat aber nicht sehr intensiv. Ich habe auch einen Blog, der sich „Notizen einer Mostviertlerin“ nennt, wo ich zu verschiedenen Themen Stellung nehme.

Wie ist das Verhältnis zu den Kandidaten der anderen Parteien?

Ich habe keine Probleme mit meinen politischen Mitbewerbern. Für uns alle muss in der Region ja der Bürger im Vordergrund stehen. Außerdem bin ich kein streitsüchtiger Mensch.