Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr hat ein großes Ziel: Er möchte das Bezirksgericht, das seit dem 1. Jänner 2014 nur noch eine Außenstelle des Amstettner Bezirksgerichts ist, wieder zurückgewinnen. Um in den Verhandlungen mit den Verantwortlichen möglichst große Erfolgschancen zu haben, holte der Stadtchef nun auch die Bevölkerung ins Boot und startete eine Unterschriftenaktion. Und die schlug bereits in den ersten Tagen gewaltig ein.

„Damit hätte ich nicht gerechnet“, freut sich Michlmayr über mehr als hundert Unterstützungserklärungen, die bereits am ersten Tag nach Veröffentlichung des Unterstützungsformulars in den Amtlichen Nachrichten am Gemeindeamt eintrudelten. „Das ist ein deutliches Zeichen, dass der Bevölkerung die Erhaltung des Bezirksgerichts ein großes Anliegen ist“, betont Michlmayr. Das unterstreicht auch die Tatsache, dass einige Bürger bereits vor dem offiziellen Aufruf aktiv wurden. „Es hat einige Privatinitiativen gegeben, die von Haus zu Haus gegangen sind und auch am Stammtisch Unterschriften gesammelt haben“, weiß Michlmayr.

Nachbargemeinden unterstützen die Aktion

Der Haager Stadtchef kann mittlerweile auch auf die Unterstützung der anderen Gemeinden der Kleinregion Mostviertel Ursprung bauen. Auch hier werden die Unterstützungserklärungen in den Gemeindeämtern aufliegen. Insgesamt erhofft sich Lukas Michlmayr 400 Unterschriften. „Das Einzugsgebiet umfasst zirka 40.000 Personen. 400 Unterstützungserklärungen wären daher ein Prozent. Alles darüber wäre ein Wahnsinnserfolg“, hofft er, dass die Welle der Unterstützung nicht abreißt.

In der vergangenen Woche stattete Lukas Michlmayr auch Landeshauptmann Erwin Pröll einen Besuch ab und präsentierte ihm einige Argumente, die für den Erhalt eines eigenständigen Bezirksgerichts in Haag sprechen. „Er wird die Angelegenheit prüfen. Wenn sich unsere Argumente als richtig herausstellen, dann wird er uns unterstützen. Jetzt hat er sich nicht positiv oder negativ geäußert“, hat Michlmayr Hoffnung, den Landeshauptmann für sein Anliegen gewonnen zu haben.